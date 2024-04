In vista di Audiradio, Ter diventa Era presieduta da Carlo Ottino

Come anticipato da Primaonline, in vista del debutto della nuova società che curerà le rilevazione dell’ascolto radio – recuperando il nome di Audiradio e che sarà costituita in forma di JIC-Joint Industry Committee – TER, Tavolo Editori Radio cambia nome in ERA, Editori Radiofonici Associati.

ERA curerà per conto degli editori radiofonici italiani la costituzione del nuovo Jic accanto a UPA (in rappresentanza degli investitori pubblicitari) e UNA (centri media)

Per quest’anno ERA – in continuità con Ter – gestirà l’indagine di ascolto in corso.

Nella nuova Era torna – come annunciato sempre da Primaonline – torna ad essere presente il gruppo RAI con i consiglieri Roberta Lucca, Flavio Mucciante e Marco Robbiati.

A capo di ERA, Editori Radiofonici Associati è stato eletto come presidente Carlo Ottino (gruppo Gedi-Elemedia). Ottino prende idealmente il posto lasciato da Federico Silvestri che ha guidato Ter negli ultimi tre mandati.

Federico Silvestri (foto LaPresse)

“Ringrazio a nome del Consiglio di Amministrazione Federico Silvestri per aver svolto con grande professionalità il ruolo di Presidente della nostra società in un periodo di ampia trasformazione e crescita del nostro settore.” – dichiara Carlo Ottino – “Parte adesso con la creazione del JIC un’altra importante fase per il comparto radiofonico che si allinea a tutte le currency del mondo media. Continueremo a fornire il nostro contributo per consolidare il valore strategico della radio e cogliere al meglio i cambiamenti e le opportunità attuali e future del mercato.”