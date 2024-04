Per il social cinese sempre più vicino l’obbligo di vendita da parte della casa madre per evitare il blocco nel paese. Pechino non commenta

Dopo l’approvazione alla Camera, nei giorni scorsi, anche il Senato Usa ha dato il via libera al provvedimento sulla sicurezza nazionale che prevede il potenziale bando per TikTok.

Ora la palla passa al presidente Joe Biden, la cui firma è praticamente scontata.

Cosa prevede la misura

Inserita in un pacchetto di interventi che prevede anche aiuti esteri di alta priorità a Kiev, Israele e Taiwan, la normativa impone alla casa madre cinese del social, ByteDance, di vendere la piattaforma o fronteggiare un bando effettivo negli Stati Uniti.

Inizialmente, la compagnia avrà a disposizione nove mesi per concludere l’accordo, con la possibilità di estendere il termine di altri tre mesi in caso di progressi significativi verso la conclusione della vendita. Ma, sintetizza AdnKronos, eventuali sfide legali potrebbero ritardare l’applicazione della legge.

Le preoccupazioni di legislatori e funzionari dell’intelligence riguardano il rischio che la proprietà cinese possa mettere in pericolo i dati degli utenti americani. Il timore deriva principalmente dalla legge sulla sicurezza nazionale cinese che potrebbe costringere le compagnie a fornire informazioni interne.

A ciò si aggiunge il sospetto che il governo di Pechino possa influenzare i contenuti visualizzati dagli utenti statunitensi.

La reazione di TikTok

In un post su X, TikTok aveva scritto: “Ci dispiace che la Camera dei Rappresentanti stia usando il pretesto di importanti aiuti esteri e umanitari per forzare nuovamente un divieto che calpesterebbe i diritti alla libera espressione di 170 milioni di americani, devasterebbe 7 milioni di imprese e chiuderebbe una piattaforma”.

No comment da Pechino

Nessun commento ufficiale da Pechino. “I miei colleghi ed io, così come il portavoce del ministero del Commercio cinese, abbiamo in precedenza spiegato la posizione di principio della Cina sull’approvazione del disegno di legge su TikTok da parte del Congresso degli Stati Uniti”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin,a proposito del via libera.



Pechino, in fase di discussione del provvedimento, l’aveva ripetutamente criticato, esortando Washington a “rispettare veramente i principi dell’economia di mercato e della concorrenza leale” e assicurando, al tempo stesso, l’adozione “di tutte le misure necessarie per salvaguardare con forza i suoi diritti e interessi legittimi”.