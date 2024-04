Sabrina Caragnano, head of marketing and communication di Land of Fashion Villages

Il 29 aprile 2024, Land of Fashion Villages ha annunciato la nomina di Sabrina Caragnano come head of marketing and communication.

Riportando direttamente al ceo, Benedetta Chiara Conticelli, nel ruolo ha la responsabilità su tutte le attività di marketing e comunicazione dei cinque villaggi appartenenti al gruppo (Franciacorta Village, Valdichiana Village, Mantova Village, Palmanova Village e Puglia Village) e il

rafforzamento del brand a livello corporate. Un reparto marketing & comunicazione che comprende le attività di brand, advertising, CRM, social e promozione turistica.



Pugliese di origine, Caragnano ha alle spalle più di 15 anni di permanenza in The Walt Disney Company Italia, dove ha ricoperto diversi ruoli in crescente responsabilità. Inizialmente, nel team Parks & Resorts, ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing Italia della destinazione Disneyland Paris, successivamente quello di responsabile Comunicazione & PR della divisione Disney Licensing & Retail.

In precedenza ha lavorato in un’agenzia di comunicazione e in un gruppo di Hôtellerie.