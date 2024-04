Mario Avagliano / Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine

Mario Avagliano, giornalista, storico e saggista, ha scritto con Marco Palmieri ‘Le vite spezzate delle Fosse

Ardeatine’ (Einaudi) in cui ricostruisce, in una sorta di Spoon River italiana, la storia delle vittime di quell’eccidio. Un’operazione storiografica, come spiega Avagliano in questa testimonianza per i lettori di Primaonline, “che rappresenta una sorta di risarcimento morale nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà. Ma offre anche uno spaccato dell’Italia di quegli anni e della Resistenza”

“Sono dentro non per aver commesso qualche grave reato ma per aver aderito a un ideale a cui dovrebbero aderire tutti gl’italiani, degni di questo nome”.

Così scriveva alla moglie l’avvocato azionista Alberto Fantacone, il 19 marzo 1944, in una lettera clandestina. Cinque giorni dopo, il 24 marzo, in un fosco pomeriggio di primavera romana, veniva assassinato dalle SS tedesche con un colpo di pistola alla nuca alle Fosse Ardeatine, assieme ad altre 334 persone, in gran parte italiani di quasi tutte le regioni (dalla Lombardia alla Sicilia), ma anche nove stranieri.

Io e Marco Palmieri abbiamo ricostruito per la prima volta la sua storia e quella di tutte le vittime nel libro ‘Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine’ (Einaudi), una sorta di Spoon River italiana che racconta la storia sociale, politica, economica e culturale dell’epoca.

Incredibilmente, a 80 anni di distanza, nonostante che ai martiri fossero state dedicate in ogni parte d’Italia strade, caserme, scuole, giardini, targhe e, ultimamente, anche pietre d’inciampo, non si conoscevano le loro biografie, tranne che di qualcuno di essi.

D’altronde Herbert Kappler, il capo delle SS, organizzò la rappresaglia in grande segretezza e neppure i condannati a morte seppero che venivano condotti sul luogo dell’esecuzione. I tedeschi, per cercare di coprire le tracce della strage, fecero saltare con l’esplosivo l’ingresso delle cave. Quasi a voler far calare il silenzio sulla sorte dei 335, lasciando ammassate le loro salme in quelle grotte buie.



Il nostro lavoro di ricerca storica ha avuto l’obiettivo di restituire voce ai martiri delle Ardeatine, in qualche modo di farli uscire da quelle cave, dove sono tuttora sepolti, rispondendo all’appello fatto da uno di loro, il generale Sabato Martelli Castaldi, di Cava de’ Tirreni, che in un messaggio inciso con un chiodo nella sua cella del carcere di via Tasso aveva scritto: ‘Quando il tuo corpo non sarà più, / il tuo spirito sarà ancora più vivo / nel ricordo di chi resta. / Fa che possa essere sempre di esempio’.



Questa operazione storiografica non rappresenta, però, soltanto un risarcimento morale nei confronti di italiani che hanno sacrificato la loro vita per la libertà. Infatti, le loro “vite spezzate” offrono uno spaccato incredibile dell’Italia di quegli anni e della Resistenza, che ci insegna e ci fa comprendere molti aspetti. Innanzitutto, il catalogo delle scelte dell’antifascismo: tra di essi c’è chi ha sofferto il carcere, il confino e la persecuzione del regime durante il Ventennio e chi, invece, ha creduto al fascismo o è stato educato nel clima fascista e se ne è distaccato dopo le leggi razziali del 1938 o negli anni della seconda guerra mondiale, prendendo coscienza dell’orrore della dittatura.

Anche il ritratto che emerge del movimento resistenziale è molto più composito, ricco e plurale di quanto si è abituati a pensare, poiché accanto ai comunisti gappisti o troskisti, agli azionisti e ai socialisti, ci sono anche liberali, monarchici, repubblicani, cattolici, democristiani, massoni e una forte componente militare e di forze dell’ordine (12 carabinieri e 2 poliziotti), che trova espressione non solo nei membri del Fronte militare clandestino guidato dall’eroico colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, ma è trasversale a tutte le formazioni, tanto è vero che uno dei leader di Bandiera Rossa è il capitano dei granatieri Aladino Govoni, figlio del poeta Corrado.

Questa articolazione ci dà conto di una Resistenza che fu e deve essere il patrimonio comune di tutti gli italiani, e non appannaggio di una sola corrente politica.



Senza gli Alleati l’Italia non sarebbe stata liberata, ma l’apporto della Resistenza, come emerge dalle biografie dei martiri, anche a Roma fu essenziale: atti di sabotaggio, come il blocco dei trasporti di materiale bellico con lo spargimento sulle strade dei chiodi a quattro punte, confezionati dagli stessi artigiani ribelli, azioni di guerriglia urbana ed extraurbana, come la distruzione del ponte Sette Luci sulla Roma-Cassino e del convoglio tedesco che vi transitava, attività di intelligence al servizio del comando anglo-americano e del governo di Brindisi, propaganda politica contro gli occupanti tedeschi e il regime di Salò, salvataggio di ebrei, prigionieri alleati, soldati sbandati entrati in clandestinità e giovani renitenti alla leva. Uno spirito di ribellione che, fra l’altro, attraversa tutti gli strati sociali, dagli imprenditori e banchieri agli operai e contadini, anima sia i quartieri elitari, come i Parioli, sia quelli popolari, da Tor Pignattara al Quadraro, e infiamma italiani di tutte le età, dal giovanissimo azionista Duilio Cibei, appena quindicenne, a svariati ultrasessantenni.

La Resistenza romana non fu affatto “inferiore” rispetto ai movimenti resistenziali di altre zone del Paese e non a caso nel 2018 lo Stato italiano, anche se con ritardo, ha concesso alla Capitale la medaglia d’oro al valor militare, alla quale hanno contribuito le azioni dei martiri delle Fosse Ardeatine e lo stesso eccidio.

Altro punto cruciale è che la strage delle Fosse Ardeatine non è solo l’eccidio simbolo della Resistenza, in quanto – a differenza, ad esempio, di Marzabotto e di Sant’Anna di Stazzema – le vittime essenzialmente non sono civili, ma partigiani e antifascisti, ma costituisce anche un episodio tragico della Shoah italiana. Circa il 25% dei condannati a morte è costituita da ebrei, per lo più arrestati per motivi razziali, come avviene per i membri delle famiglie Di Consiglio e Di Castro, sterminate dai nazifascisti alle Fosse Ardeatine e ad Auschwitz. E le responsabilità della strage non sono imputabili solo ai tedeschi. Se l’ordine della rappresaglia venne da Berlino e la terribile proporzione di 10 italiani da uccidere per ogni tedesco morto fu decisa dai nazisti, Mussolini e il ministro dell’Interno Guido Buffarini Guidi diedero il loro consenso a tale operazione e le autorità della Repubblica Sociale collaborarono attivamente all’individuazione delle vittime, a partire dalla Questura di Roma e dal questore Pietro Caruso, che fornì un elenco di 50 nomi a Kappler. Inoltre, oltre la metà dei condannati a morte era stata arrestata dalle autorità della Rsi o dalle bande fasciste autonomamente o in complicità dei tedeschi e molti degli arrestati erano finiti nelle carceri a causa della fitta rete di delatori, spie e infiltrati al soldo delle SS e del regime di Salò. Accanto alla Roma democratica e popolare che appoggiava, sosteneva e nascondeva partigiani, antifascisti ed ebrei, c’era una Roma infame che li vendeva e tradiva, anche per intascare lucrose taglie.

L’ebreo Lazzaro Anticoli, catturato il 24 marzo su delazione della spia Celeste Di Porto, poche ore prima dell’eccidio, condotto a Regina Coeli sul muro della cella scrive con un chiodo: ‘Sono Anticoli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Si non arivedo la famija mia è colpa de quella venduta de Celeste. Arivendicatemi’”. (Mario Avagliano)