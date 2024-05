Il professore e il suo doppio, fantascienza in serie

Joel Edgerton e Jennifer Connelly in una storia ai confini della realtà con ‘Dark Matter’. Jeff Daniels sull’orlo della bancarotta è ‘Un uomo vero’. L’amore in un campo di concentramento del ‘Tatuatore di Auschwitz’

Sean Bean

L’avvocato di Cromwell

Ambientate all’epoca dei Tudor, nell’Inghilterra del Cinquecento, le 4 puntate di ‘Shardlake’ sono basate sui romanzi popolari di C. J. Sansom, avvocato e poi autore di gran successo, scomparso pochi giorni fa. Shardlake, integerrimo avvocato di Cromwell (l’attore Sean Bean), è interpretato dal britannico Arthur Hughes. Su Disney+, dall’1/5

Jeff Daniels

Un americano vero

Una quarantina d’anni fa Jeff Daniels arrivava al cinema con un film che avrebbe vinto 5 Oscar, ‘Voglia di tenerezza’. Da allora ha recitato per Woody Allen (‘La rosa purpurea del Cairo’), Clint Eastwood (‘Debito di sangue’), Ridley Scott e molti altri. In televisione si è fatto meno notare, ma adesso è protagonista di ‘Un uomo vero’, dove interpreta un magnate immobiliare alle prese con un’improvvisa bancarotta e con gli sciacalli che vogliono approfittarne. Su Netflix, dal 2/5

Joel Edgerton, Jennifer Connelly

Identità alternative

In ‘Dark Matter’ Jason Dessen è un fisico e ‘family man’ che una notte a Chicago piomba in una visione alternativa della propria vita. Il rischio però è che il nuovo Jason diventi alquanto pericoloso per il vecchio se stesso e per la sua famiglia. Nei panni del protagonista, l’attore di ‘Star Wars’ Joel Edgerton. Accanto a lui, Jennifer Connelly, vincitrice di un Oscar per ‘A Beautiful Mind’. Su Apple TV+, dall’8/5

Jonah Hauer-King, Adam Karst

Ad Auschwitz c’era la serie

Nell’anno in cui ‘La zona d’interesse’, ambientato ai margini del lager, ha vinto l’Oscar, Sky Original propone ‘Il tatuatore di Auschwitz’, tratto dall’omonimo libro di Heather Morris. La serie in 6 episodi è ispirata a una storia vera, dove si racconta in flashback (il protagonista anziano è Harvey Keitel) un amore nato nel campo di sterminio. A interpretare la giovane coppia rinchius ad Auschwitz sono Jonah Hauer-King e Hanna Próchniak. Su Sky Atlantic e Now, dal 10/5

I nuovi viaggi del Doctor Who

La nuova stagione del ‘Doctor Who’ per la prima volta viene lanciata du Disney+ e distribuita contemporaneamente in tutto il mondo. La serie riparte dallo speciale di dicembre e fa ritrovare il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday in viaggio attraverso il tempo e lo spazio, sull’astronave a forma di cabina telefonica blu della polizia. Su Disney+, dall’11/5