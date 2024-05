Editoria, Tajani: pieno sotegno a settore e aiuti contro le fake news. Fieg: servono atti concreti

“Il sostegno all’editoria è un sostegno alla democrazia italiana”, dice Tajani a QN confermando il sostegno del Governo al settore. Plauso dagli editori Fieg che invitano però a compiere “atti concreti”

“Il nostro Paese ha un valido sistema di sostegni economici al mondo dell’editoria: ci sono aiuti diretti e indiretti che abbiamo confermato anche in presenza di un momento complesso dei conti pubblici”.

A sostenerlo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un passaggio dell’intervista a QN, commentando la volata finale al voto per le europee.



Soffermandosi sul pericolo rappresentato dalle fae news, a maggior ragione in un quadro internazionale così delicato con le elezioni ormai prossime e le tensioni geopolitiche che coinvolgono il mondo intero e in particolare l’Europa, Tajani ha rilevato come venga alimentata “una pericolosa guerra ibrida con un potenziale disorientamento e una conseguente sfiducia nelle istituzioni e una relativa disaffezione al voto e alla partecipazione democratica”.

Secondo il ministro, dunque, “la migliore risposta è certamente quella di unire le forze come è stato fatto più volte in Europa sia con l’European Media Freedom Act sia con il recente Ai Act per governare l’intelligenza artificiale”.

Rischi fake news e aiuti

“Oggi i nuovi scenari, la forza preponderante del mondo digitale e degli ‘Over the Top’, assieme con la riduzione degli introiti pubblicitari ci portano a dover rivedere alcuni parametri per tutelare il nostro sistema nazionale dell’informazione e per non far arretrare il nostro sistema democratico”, ha aggiunto.

Per poi ribadire, toccando il tema delle misure a sostegno dell’editoria: “il governo e il mio partito si sono impegnati a ripristinare il pieno sostegno all’editoria”.

“Le misure straordinarie erano state introdotte per sostenere la crisi pandemica e sono state sospese alla fine della pandemia, ma è evidente che le difficoltà non sono terminate e che un nuovo sistema di sostegni dovrà essere valutato dal governo”. “Il sostegno all’editoria è un sostegno alla democrazia italiana”, ha chiosato.

Fieg: ora atti concreti

Le parole di Tajani sono state commentate con favore dal Consiglio Generale della Fieg che ha comunque ribadito l’appello a Governo e alle Forze politiche a “incrementare le risorse di sostegno all’editoria per contrastare la crisi del settore e per sostenere i processi di trasformazione tecnologica in corso”.

“Prendiamo atto con soddisfazione dell’impegno assunto da Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, a ripristinare il pieno sostegno all’editoria”, ha affermato il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti. “Auspichiamo che alle promesse seguano atti concreti, perché il settore ha assoluta necessità di risorse dopo che la quasi totalità delle misure introdotte dai precedenti governi sono state sospese”.