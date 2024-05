‘Crush!’ per Apple: lo spot del nuovo iPad fa arrabbiare artisti e creativi

La pressa che comprime l’arte in un device attira critiche contro Cupertino. Che si scusa e sospende lo spot dalle tv

Lo spot per i nuovi iPad lanciati il 7 maggio scorso diventa un caso negli Stati Uniti. Nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi device, Apple ha mostrato ‘Crush’, un breve video in cui si vede una pressa industriale che distrugge strumenti musicali, vernici, fotocamere, libri, personaggi di film, sculture e altri simboli di creatività con l’idea che tutto questo lavoro possa essere condensato in un iPad. Il concetto, però, non è piaciuto a diversi utenti. In particolare ad artisti e creatori di contenutinegli ultimi tempi piuttosto suscettibili quando si tratta di tecnologia, in particolare per il progredire dell’intelligenza artificiale.

“La distruzione dell’esperienza umana, per gentile concessione della Silicon Valley”, ha commentato l’attore Hugh Grant sui social. “È la metafora più onesta di ciò che le aziende tecnologiche fanno alle arti, agli artisti, musicisti, creatori, scrittori, registi”, ha aggiunto il regista e scrittore Asif Kapadia.

Le scuse di Apple

Cupertino è corsa ai ripari. In una dichiarazione rilasciata alla testata Ad Age, Tor Myhren, vicepresidente delle comunicazioni marketing, si è scusato per lo spot. “La creatività è nel nostro Dna, ed è incredibilmente importante per noi progettare prodotti che diano potere ai creativi di tutto il mondo”, ha detto. “Il nostro obiettivo è celebrare sempre la miriade di modi in cui gli utenti si esprimono e danno vita alle proprie idee attraverso iPad. Abbiamo mancato il bersaglio con questo video e ci dispiace”.

Cancellata la pianificazione tv

Lo spot al momento si può vedere sul profilo X del ceo Tim Cook e sul canale YouTube di Apple, ma sono stati disattivati i commenti. E, secondo il sito specializzato 9to5Mac, ripreso da Ansa, Apple ha cancellato i piani per portarlo in tv.