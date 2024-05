Cresce l’impegno di Evolution Group nella formazione. Dopo gli accordi con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC) Università di Salerno, la tech company è stata tra gli sponsor dell’Harvard Business School European Alumni Summit 2024.

Svoltosi per la prima volta in Italia, a Milano, dal 10 al 12 maggio l’appuntamento è organizzato dalla Harvard Business School Club of Italy, associazione Italiana collegata direttamente alla Harvard Business School e, indirettamente, alla Harvard University.

Con focus sulla ‘Geopolitical Disruption’ e i suoi impatti nel business mondiale, l’evento ha registrato la partecipazione di oltre 250 manager diplomati della Business School americana e provenienti da tutto il mondo.

L’obiettivo della società in ambito accademico, come ha spiegato il ceo Marco Lenoci, è quello di “essere un punto di riferimento formativo-informativo per tutti coloro che vogliono acquisire i giusti strumenti per potersi muoverenei nuovi scenari che ci circondano”.

“Per questo motivo, ha contiunato, tra gli elementi che abbiamo identificato tra i prioritari nel nostro piano aziendale per i prossimi anni vi è proprio l’ambito accademico”.

Sempre in quest’ottica, Evolution sta lavorando con il polo universitario di Salerno per un dottorato di ricerca della durata di 3 anni (legato al mondo dell’AI) e per una serie di borse di studio.

E non è un caso, che, nelle vicinanze della stessauniversità verrà inaugurato a breve il nuovo hub tecnologico di Mercato San Severino.