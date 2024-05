Eventi e dirette nell’estate di Radio Italia e Alpitour

Dopo l’inverno, l’estate. E’ per tutte le stagioni la collaborazione tra Radio Italia e Alpitour World.

Per il quinto anno consecutivo, la partnership per la bella stagione vedrà l’emittente andare in diretta da quattro villaggi, tra Sicilia, Sardegna e Puglia, con 5 settimane di attività – che vedranno coinvolti anche altri investitori – e altrettante esibizioni di artisti italiani.



Dal 10 al 15 giugno Radio Italia, spiega una nota, sarà al Bravo Alimini (LE), dall’1 al 6 luglio dal Bravo Baia di Tindari (ME), dall’8 al 13 luglio dal VOI Arenella Resort (SR), dal 22 al 3 agosto dal VOI Tanka Village (CA). Coinvolti i conduttori Giuditta Arecco e Marco Falivelli, Daniela Cappelletti e Emiliano Picard, Paoletta, Mauro Marino e Manola Moslehi.

Ospiti saranno, invece, i Ricchi e Poveri (Bravo Alimini), Alfa (Bravo Baia di Tindari); Irama (VOI Arenella Resort) Francesco Gabbani (VOI Tanka Village) e Rose Villain (VOI Tanka Village)