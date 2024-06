“Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un nuovo traguardo”: il nuovo branded content in collaborazione con Allianz

Aspettando le Olimpiadi, Allianz e Rai Pubblicità lanciano una docuserie di 7 episodi che racconta le storie degli atleti italiani nel loro percorso di avvicinamento a Parigi 2024 sfruttando tutte le potenzialità della crossmedialità: un progetto innovativo e dinamico, che mette in luce i valori olimpici e paralimpici oltre a quelli del brand.

Thomas Ceccon, Antonio Fantin, Giulia Ghiretti, Aziz Abbes Mouhiidine, Sofia Raffaeli, Giorgia Villa e Alice Volpi portano sullo schermo vicende personali e sportive, facendo brillare talento, responsabilità, dinamismo, impegno, inclusione, cura, condivisione e ambizione. Questi sono i valori fondamentali della competizione condivisi da Allianz, che ha scelto di promuoverli attraverso una narrazione incentrata sull’unicità dei Giochi e la loro capacità di unire gli appassionati da un capo all’altro del mondo, regalando a tutti la possibilità di sognare.

Dal 27 marzo al 29 maggio, RaiPlay ha ospitato 28 pillole da 1 minuto ciascuna per fare teasing e aumentare l’hype, offrendo uno sguardo più approfondito sulla preparazione degli atleti e sul loro modo di affrontare questa incredibile esperienza. La docuserie completa andrà in onda su Rai 2 e in replica su Rai Sport dal 2 giugno al 14 luglio; il 21 luglio, Rai 2 ospiterà un best of di 60 minuti in seconda serata, che sarà riproposto la mattina del 22 luglio su Rai Sport. Il progetto sarà sostenuto da una campagna social promossa da Allianz per far conoscere le personalità e le ambizioni di questi grandi talenti.

Non perderti neppure una puntata: vivi il sogno olimpico al fianco dei tuoi atleti preferiti su https://www.raiplay.it/programmi/sognandoparigi2024