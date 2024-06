Top politici più social (pre elezioni): entra la leghista Tovaglieri grazie a TikTok

La classifica Top15 politici sui social del mese di maggio, elaborata per Primaonline da Sensemakers presenta numeri in decisa crescita.

Giorgia Meloni riconquista la seconda posizione con un incremento in termini di interazioni (+60%) e una esponenziale crescita in quanto a video views (+300%) in parte imputabile ad un aumento nel numero dei contenuti video pubblicati.

I primi due video più performanti in termini di interazioni della Presidente del Consiglio sono relativi alla Festa della Mamma. Stesso contenuto ma distribuito su piattaforme diverse (Instagram e TikTok).

A tal proposito, sembra aver riscosso un discreto successo tra l’audience social anche la partecipazione della Presidente al podcast di Diletta Leotta in occasione della Festa della Mamma.

Tra i contenuti più performanti della Meloni, non poteva non mancare l’episodio avvenuto con De Luca in occasione dell’inaugurazione del centro a Caivano. Al sesto posto troviamo infatti un reel Instagram di spiegazioni dell’accaduto ripubblicato da Giorgia Meloni che ottiene circa 85mila interazioni mentre la replica di De Luca totalizza poco più di 40mila interazioni.

Elly Schlein fa il suo ritorno in classifica dopo la quasi totale interruzione dell’attività nel scorso mese. Le sue prestazioni social mostrano un forte aumento dei contenuti pubblicati (da poco più di 30 a oltre 200), e una conseguente crescita del 360% in termini di interazioni e di un ordine di grandezza ancora maggiore in quanto a video views.

Il ranking, nel complesso, si riconferma piuttosto stabile anche nel tipico turnover che caratterizza le posizioni più basse: questo mese è Roberto Gualtieri a prendere il posto di Chiara Appendino.

Si segnala l’ingresso di Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega che utilizza abilmente soprattutto TikTok, piattaforma sulla quale totalizza il 70% delle interazioni totali del mese.

Top 10 Best Performing Post

Nel ranking delle Top 10 Best Performing Post si noti la presenza esclusiva della componente video, tipologia di contenuto che sembra essere particolarmente amata dai vari politici per catturare l’attenzione dell’audience social e in cui TikTok predomina.

Tra le novità del mese di questo ranking, compare anche un contenuto TikTok di Renzi con un video che unisce politica e calcio con grande ironia.

Ballarini, ormai noto per le sue performance social, figura nel ranking con 5 contenuti su 10.