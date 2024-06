Muy confidential: Barbano al timone di War Room per la stagione estiva

Per fortuna che Alessandro Barbano ha una reputazione giornalistica indiscutibile, così che dopo la sua brutale uscita dalla direzione del Messaggero, di cui non si sanno ancora le ragioni, è già in forze a War Room. Il formato web, fondato e diretto da Enrico Cisnetto, dilatazione in rete di Roma InConTra, ogni giorno presenta un talk di approfondimenti con tre ospiti di qualità a confrontarsi su temi di attualità politica ed economica, a cui si affiancano edizioni satellite dedicate alla cultura, innovazione, tecnologie, società e comunicazione affidate però a giornalisti esterni, lavoro che ha svolto anche Barbano fino all’assunzione al Messaggero.

Enrico Cisnetto



Dal 24 giugno Barbano prenderà il testimone da Cisnetto per continuare con l’ edizione estiva di War Room quotidiano che per la prima volta quest’anno continuerà la sua presenza on line fino ad agosto visto l’ importanza delle questioni aperte sul fronte nazionale e internazionale.