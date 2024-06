A Perugia parte ‘Corriere Academy’, primo master universitario in giornalismo locale e web

E’ iniziato il master universitario di formazione professionale in giornalismo locale e web, che ha come argomenti principali dei suoi corsi la cronaca locale e sportiva, il ruolo del giornalista locale con approfondimenti e attività laboratoriali sulla scrittura digitale.

Le lezioni in presenza e live streaming si avvalgono di risorse professionali della redazione del Corriere dell’Umbria (direttore, vice direttore, caporedattori e capiservizio) e di giornalisti qualificati nella materia insegnata. Tra le materie meritano di essere menzionate Il giornale locale, voce del territorio ma non solo e Come nasce il giornalista delle cronache locali: i corrispondenti e i collaboratori.

Focus su come il giornalista locale accede alla professione e sugli approfondimenti in più che sceglie di fare un giornale locale. Ma non finisce qui perché altra materia fondamentale è lo sport locale, dalla A alla Z senza dimenticare che tra gli insegnamenti live streaming ce n’è uno dedicato al giornalismo in tv.

Lo studente, spiega una nota, come punta di forza dell’intero percorso di studi, conseguirà un tirocinio nella redazione centrale del Corriere dell’Umbria o in un ufficio stampa, iniziando così il suo percorso verso la professione giornalistica, acquisendo competenze chiave, uniche e reali di questo mondo.