Anica Academy lancia il nuovo corso di formazione “Sostenibilità ESG nell’Audiovisivo”

È on line il bando per il nuovo corso di formazione ‘Sostenibilità Esg nell’Audiovisivo’ Ambiente, Sociale, Governance di Anica Academy Ets. Il corso, che partirà dal mese di ottobre (per una durata di 3 mesi ed un totale di 60 ore), si rivolge alle aziende dell’audiovisivo, ai loro dipendenti, agli imprenditori e ai professionisti della filiera. Ha l’obiettivo di aumentare il grado di consapevolezza sulle tematiche Esg, orientando gli operatori e fornendo loro conoscenze, competenze e buone pratiche per intraprendere o proseguire un percorso di sostenibilità Esg. Un impegno in tal senso non è più procrastinabile, anche alla luce del peso e della complessità crescenti della normativa in materia in corso di definizione a livello europeo e nazionale, che richiede alle aziende ed agli operatori di approntare un’organizzazione adeguata alle nuove sfide.

Rai, uno dei soci fondatori di Anica Academy Ets, ed in particolare Rai per la Sostenibilità- Esg, aderisce all’iniziativa in qualità, tra l’altro, di membro della Commissione Scientifica e della Commissione Tecnica. Il corso si avvarrà di eminenti docenti e professionisti di diversi enti e realtà professionali: Fondazione Eos (Edison orizzonte sociale), Esgr, Boies Schiller Flexner, Deluxe, Ontier Italia, Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, Unicredit, Sace, Film Commission Torino Piemonte, Trentino Film Commission. La formazione si svilupperà attraverso alcuni moduli didattici aventi come oggetto l’introduzione al tema della sostenibilità in generale, l’identificazione e la definizione di una Corporate Governance adeguata ed il tema della strategia di sostenibilità per le imprese ed i professionisti; infine, il tema Finanza per la Sostenibilità.

Le lezioni teoriche saranno affiancate da momenti laboratoriali, in modo da arricchire l’offerta didattica e ampliare i processi di apprendimento, e da momenti di condivisione delle buone pratiche già adottate e racconti delle case history, prevedendo anche attività di gruppo. Il corso di formazione è specificamente disegnato per rivolgersi all’intera filiera dell’audiovisivo, attraversando le diverse fasi e aree che la compongono. L’offerta formativa sarà concentrata sui processi aziendali, sulla normativa, sulle pratiche, sui percorsi di implementazione, sul reporting e sulla rendicontazione per l’accesso al credito.