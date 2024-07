Upa, Sassoli saluta: “2024 ottima annata”. E per il futuro Audi collaborative e CUSV

Crescita del 4,2%, CUSV obbligatorio e l’auspicio di una sempre più stretta collaborazione di tutte le Audi. Sassoli saluta Upa. E di Travaglia dice :”sarà un eccellente presidente”

Finisce l’epoca Sassoli, ma non del tutto. Ultima (rap)presentazione targata Lorenzo Sassoli de Bianchi nel rito Upa che precede l’assemblea annuale dell’associazione degli spender.

Sassoli, che passerà il testimone a Marco Travaglia, essendo però nel frattempo divenuto il nuovo presidente di Auditel, ha infiocchettato un’uscita di scena all’altezza degli appuntamenti precedenti, mai banali. Stavolta, a stare con lui sul palco al pomeriggio, al Teatro Strehler, sono in agenda gli interventi di Andrea Riffeser Monti (presidente della Fieg), quello di Anne Laure Giret (responsabile per lo sviluppo AI di Google cloud, Sud Europa), Annamaria Testa (pubblicitaria, creativa, docente di comunicazione) e Giuseppe Lavazza (Presidente della multinazionale italiana del caffè).

Il filo rosso del pomeriggio, stavolta, tra passato e futuro prossimo venturo della industry della comunicazione e del marketing, è quello della riproposizione dei valori che hanno contraddistinto i 17 anni della sua gestione ‘illuminata’ di Upa, e cioè “innovazione, responsabilità e trasparenza”.

L’attenzione alle dinamiche del mercato, ma con un approccio all’insegna della correttezza, nei rapporti tra gli attori delle aziende, del media e della consulenza. E con un focus sempre molto attento sulle ricerche e l’attività dei JIC. Sullo sfondo la consapevolezza più evoluta delle marche che la pubblicità gioca un ruolo determinante nell’economia, ma serve anche a garantire libera informazione e piena democrazia.

A mezzogiorno, come era successo gli anni precedenti, Sassoli ha incontrato la stampa per fare il punto su tutto. L’andamento del mercato pubblicitario, ma anche macro e micro economia, scenario nazionale dei media e tutte le vicende collegate.

Raffaele Pastore, direttore generale Upa Giuliana Schenone, direttore studi e ricerche, e Alberto Vivaldelli, responsabile Digital e Direttore UPA Academy

Ottimismo per l’anno

Professa un’estrema fiducia Sassoli de Bianchi: “Nel 2024 prevediamo una crescita del 4,2% complessivo, dato non molto diverso da quello già prodotto da Una”. “Con un comportamento molto interessente dei mezzi: quelli tradizionali fanno meglio dei nativi digitali”, ha puntualizzato.

Tra i settori, il presidente Upa uscente ha segnalato la ripartenza dell’automotive; va molto bene la casa, con la componente pet food sempre più rilevante nei bilanci familiari. Oltre al turismo, vanno bene anche bevande, tempo libero e Gdo.

CUSV obbligatorio tra un anno

Secondo Sassoli il 2024 per l’Italia sarò un anno molto buono, con inflazione in calo, occupazione che cresce e turismo trainante. Due essenzialmente le aree di sofferenza: l’export verso una Germania in difficoltà e il consistente debito pubblico da gestire.

Prima di passare il testimone a Travaglia che – ha detto “sarà un eccellente presidente per Upa” – Sassoli porterà in consiglio l’obbligo del CUSV dal primo luglio 2025. Si tratta del codice digitale necessario a identificare gli spot nell’ottica di misurare la cosddetta audience ‘total campaign’.

Collaborazione tra le Audi

A proposito delle Audi, Sassoli, che è presidente di Auditel, ha annunciato per gennaio 2025 la partenza a pieno regime delle misurazioni sulla total audience.

Per quello che riguarda Audicom, ha detto: “siamo alle battute finali della gara. Spero che nel 2025 si parta nella ricerca e rientrino pure le Ott. Audicom è la casa che abbiamo costruito per loro”.

In fase di avanzamento forzato i lavori anche per la nuova Audiradio, dove ci sarà da contemperare le esigenze e le peculiarità di emittenti areali e nazionali.

Sassoli ha auspicato la “massima collaborazione tra tutte le Audi e le componentii della industry”. Perchè: “si cresce solo guardando all’interesse generale”. A fine luglio comunque è previsto un incontro tra tutti i presidenti dei Jic.