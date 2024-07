Luca Notte, direttore commerciale di Forever Bambù

Ha fatto il suo ingresso in Forever Bambù per guidare le strategie commerciali. A partire da luglio 2024 Luca Notte avrà il compito di sostenere in modo sempre più ampio e allargato il business model dell’azienda, la prima iniziativa italiana che recupera terreni abbandonati attraverso la coltivazione del Bambù Gigante.

Nato a Torino nel ‘75, laureato al Politecnico in Ingegneria Gestionale e con un MBA in Economia, Luca Notte ha sempre assicurato alla propria carriera un ampio respiro, arricchendola di studi e certificazioni. Da buon torinese ha avviato il suo percorso professionale nell’automotive, all’interno del Gruppo FIAT e poi in società del suo indotto, per poi trasferirsi in Trentino-Alto Adige per seguire altre opportunità di carriera nell’area sales di gruppi internazionali nel settore off-highway. L’ultimo incarico lo ha visto come direttore del Product Management per le famiglie di prodotto AG in Comer Industries, con una posizione di leadership globale nella funzione Sales e Marketing. Prima era stato direttore vendite in Walterscheid Powertrain Group (poi oggetto di fusione con Comer Industries), e prima ancora in Dana, sempre con responsabilità Sales Globali.