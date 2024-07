Aerospazio e non solo. Nascita di una filiera

Attorno a Leonardo Elicotteri, Regione Lombardia ha sviluppato un piano per portare le Pmi lombarde a lavorare con i grandi gruppi industriali. La nuova politica industriale europea sta nascendo dalla collaborazione diretta tra i territori e Bruxelles

Oltre 120 imprese lombarde presenti all’incontro svoltosi martedì 9 luglio presso l’Auditorium di Palazzo Lombardia, sede della Regione, per iniziativa dell’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico per gettare le basi di una filiera “corta” dell’aerospazio attorno al polo elicotteristico varesino del gruppo Leonardo.

E’ stata di fatto la prima uscita e la prima verifica di un progetto che l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha messo a punto oltre un anno fa. L’idea è, in buona sostanza, quella di sfruttare l‘attuale fase dell’industria manifatturiera, che per cautelarsi di fronte alle incertezze del quadro geopolitico mondiale, sta lavorando ovunque nel mondo all’accorciamento delle filiere di fornitura.

L’idea di Guidesi è che mancato finora sul territorio un soggetto in grado di fare da cerniera tra le esigenza dei grandi gruppi industriali e il tessuto delle piccole e medie imprese, dove si possono annidare grandi potenzialità. Che però nessuno è stato finora in grado di scoprire.

Guido Guidesi

Anche un gruppo come Leonardo, che ha una lunga tradizione di radicamento in Lombardia, non ha la possibilità di conoscere se entro un raggio di cento chilometri ci siano imprese che, con l’opportuna formazione e lo scambio di parametri produttivi, possano inserirsi in processi industriali di livello superiore. Con vantaggio da entrambi le parti.

Per Leonardo, l’arricchimento del suo portafoglio fornitori con imprese che operano a pochissima distanza e quindi con opportunità di dialogo e di interrelazioni molto più facilitate.

Per le Pmi coinvolte per avere la possibilità di ampliare il loro raggio d’azione o anche di fare il primo salto di qualità verso gli standard della grandi industria globale.

Il ruolo di regione Lombardia

La Regione – è in sintesi l’intuizione di Guidesi – può essere il regista di questa operazione. Con un doppio vantaggio. Per statuto i fondi dell’Assessorato allo Sviluppo Economico sono al 98% quelli del fondo euroepo Fesr, quello per lo sviluppo delle economie regionali. E devono essere indirizzati alle Pmi.

Ma in tal modo, lavorando per creare un canale di dialogo e collaborazione diretta tra grandi imprese e piccole, si dà implicitamente una mano anche ai grandi campioni nazionali.

E in effetti il piano echeggia quello pensato dal commissario Ue al Mercato interno della scorsa legislazione europea, Thierry Breton, che aveva individuato un percorso analogo per sviluppare attorno a 14 campioni industriali europei altrettante filiere in modo tale da rafforzare l’industria europea nel suo complesso.



Dal livello europeo a quello regionale: non è un bypassamento delle competenze statali, ma è un dato di fatto che sono le Regioni, in questo caso, ad avere le conoscenze più dirette del tessuto economico del territorio. La logica finale è quella di rinnovare il modello di distribuzione delle risorse europee all’industria, uscendo da una certa ripetitività e routine nella scelta delle destinazioni dei fondi. In questo modo invece viene messo al primo posto la concentrazione delle risorse attorno a progetti che nascono già guardando ai mercati globali.



Forte di questa convinzione Guidesi è partito oltre un anno fa con due primi bandi regionali, piccoli, per complessivi 6 milioni di euro, che hanno però dimostrato come la capacità di attivazione a livello territoriale possa essere efficace: sono state attivate rapidamente 36 filiere produttive e un migliaio di soggetti.

Il punto di forza della Regione è stato di coinvolgere tutti i protagonisti delle rappresentanze territoriali delle imprese, da Confindustria a Confapi, fino a toccare anche il settore finanziario con i Confidi: tutte realtà che conoscono bene il territorio e le imprese che vi operano.

Dall’altro versante, l’invito è stato fatto direttamente a Leonardo, ed è stato abbastanza ovvio partire da qui, sia perché l’intero settore difesa e aerospazio è in particolare fermento in questo momento per le ovvie ragioni legate alla guerra in Ucraina e alle altre tensioni geopolitiche, sia perché Leonardo ha in Lombardia ben 6 stabilimenti che danno lavoro ad oltre 7.800 persone e in particolare il suo polo elicotteristico.

L’evento con Leonardo

E’ da qui che è nato l’evento di martedì scorso. Non bisogna farsi ingannare dal titolo macchinoso: ‘Supplier scouting della divisione Elicotteri di Leonardo per il rafforzamento della filiera dell’aerospazio’. La realtà è stata molto rapida (iniziato alle 10 finito due ore dopo) ed è stato un primo appuntamento. Due manager di Leonardo, Piero Rancilio, direttore finanziario della Divisione Elicotteri, e Giuseppe Corcione, vicepresdente sempre della Divisione Elicotteri con deleghe su Procurement e Supply Chain, ossia acquisti e forniture, hanno spiegato ciò che Leonardo sta cercando.

In platea 120 rappresentanti di piccole e medie imprese lombarde in cerca di un ampliamento del loro fatturato che ascoltavano con attenzione. Il resto arriverà in seguito, nella fase dei contatti individuali, ma il percorso è segnato e il processo di definizione delle imprese che entreranno a far parte della catena di fornitura di Leonardo Elicotteri è previsto concludersi entro la fine dell’autunno.

Una nuova idea di distretto industriale

Leonardo e l’aerospazio sono stati il primo passo. Gli altri seguiranno presto, In Regione stanno già selezionando i prossimi campi di azione: per esempio il farmaceutico, a partire dai campioni lombardi del settore. E senza dimenticare che la Lombardia, attraverso l’assessore Guidesi, presiede oggi due associazioni delle regioni industriali europee, quella dell’automotive e quella della chimica.

L’idea di fondo è quella di far risorgere i vecchi distretti industriali, ma in una nuova versione, meno legata a singoli territori (i mobili in Brianza, le apparecchiature elettriche nel milanese, il tessile a Como e così via) ma alla regione nel suo insieme. Una sorta di “distretti diffusi, insomma. Ma da qui il movimento può poi estendersi a dialogare con progetti gemelli nelle altre regioni italiane, a partire da quelle a più alto tasso manifatturiero, dal Piemonte al Veneto, dalla Liguria all’Emilia.

Una macchina che, una volta a regime, può anche diventare il vero agente di una nuova industrializzazione al Sud. Perché se la politica industriale la fanno le regioni ci sono più garanzie di un utilizzo efficace delle risorse.



C’è rischio di frammentazione delle politiche industriali? Sulla carta no: perché sono i grandi gruppi che tracciano le direzioni strategiche e garantiscono unitarietà e logica ai singoli progetti. E poi perché negli ultimi anni è aumentata la capacità delle regioni di interloquire direttamente con le istituzioni europee.

E lo fanno con maggiore efficacia in tutti i casi in cui portano avanti posizioni non nazionali ma sviluppate assieme alle altre regioni europee per ogni singolo settore. Sta avvenendo per l’automotive, con le correzioni attese al piano Ue tutto centrato sull’auto elettrica, il cui mercato in stallo è ormai un’evidenza agli occhi di tutti.

Avverrà con la chimica. Altri due macrosettori già al centro dei piani europei sono pronti: dall’aerospazio ai chip, dove l’Ue vuole invertire la rotta rispetto alla totale dipendenza dai big player Usa e asiatici.