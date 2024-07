Roberto Ginex eletto presidente dell’Inpgi

Il Consiglio di amministrazione dell’Inpgi, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ha eletto il siciliano Roberto Ginex come presidente per il quadriennio 2024-2028. A partire dal 12 luglio 2024, come riporta una nota stampa, il giornalista raccoglie il testimone da Marina Marcelloni che ricopriva l’incarico dal 2016.

Palermitano, 55 anni, Roberto Ginex è delegato della circoscrizione Sicilia e giornalista dal 1992. Da oltre 25 anni è impegnato attivamente nel sindacato dei giornalisti, prima come consigliere regionale e poi, dall’aprile 2018 all’agosto 2022, in qualità di segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa. Attualmente è anche consigliere nazionale della Fnsi. Giornalista free lance, ha maturato una notevole esperienza nel mondo degli uffici stampa pubblici e privati.

Vicepresidnete è stato eletto Mattia Motta, 42 anni, giornalista professionista di Piacenza e delegato della circoscrizione Emilia Romagna. Già segretario generale aggiunto della Fnsi e presidente della Commissione nazionale lavoro autonomo della Fnsi, esperto di lavoro autonomo, Motta si è occupato dei temi della precarietà e della sicurezza sociale e ha contribuito ad organizzare coordinamento dei giornalisti precari e free lance in diverse testate. Gli altri consiglieri eletti nel Cda dell’Inpgi sono: Stefano Gallizzi (Lombardia), Massimo Marciano (Lazio) e Beppe Gandolfo (Piemonte).