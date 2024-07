Sabato, domenica e lunedì. La musica dell’estate

De Gregori, Biagio Antonacci, Cristiano De André: tutta Italia è un concerto di appuntamenti e serate. Ma c’è anche il teatro di Liv Ferracchiati a Spoleto. Mentre a Rovigo si festeggiano i Diritti

Francesco De Gregori (foto Daniele Barraco)

Il tour del principe

Sabato e domenica, all’anfiteatro del Vittoriale nell’ambito di Festival Tener-a-mente, si esibisce Francesco De Gregori. La tappa a Gardone Riviera (Bs) è il secondo appuntamento del tour ‘De Gregori dal vivo’, che toccherà una trentina di piazze, per tutto luglio e agosto. Poi, da fine ottobre, il cantautore presenterà all’Out Off di Milano ‘Nevergreen (perfette sconosciute)’, live per un numero ristretto di spettatori.

Liv Ferracchiati, Alice Raffaelli

Liv debutta a Spoleto

Il Festival dei due mondi chiude domenica a Spoleto la 67esima edizione con un debutto eccellente. Liv Ferracchiati, uno dei nomi più interessanti del panorama teatrale contemporaneo, dirige ‘La morte a Venezia’. Nello spettacolo, che rielabora il racconto di Thomas Mann da cui Visconti trasse un film con Dirk Bogarde, Liv interpreta anche Aschenbach, lo scrittore che sul lido di Venezia resta sedotto dalla visione del bellissimo Tadzio, al quale qui dà corpo la danzatrice Alice Raffaelli. Il prossimo maggio ‘La morte a Venezia’ ariverà anche al Piccolo Teatro di Milano, di cui Ferracchiati è artista associato.

Cristiano De André (foto Riccardo Medana)

Il meglio di papà

Debutta sabato al Teatro Verde di Termoli (Cb) il tour estivo di Cristiano De Andrè.‘De André #DeAndré – Best Of Live Tour‘ è un omaggio al padre, scomparso nel gennaio 1999, e alle sue canzoni. A 61 anni, il primogenito di Fabrizio, che ha già realizzato 4 album di ‘De André canta De André’, presenta live il best of della produzione di Faber, cantando e suonando anche la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino.

Alessandro De Santis, Mario Francese (foto Andrea Ariano)

Santi sabato

Il duo hard-pop di Ivrea formato da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso) arriva sabato a Trento, in occasione del Trentino Love Fest. I Santi Francesi, ch e quest’anno hanno portato a Sanremo ‘L’amore in bocca’, hanno appena pubblicato il singolo ‘tutta vera’, che precede il nuovo album autunnale.

Biagio Antonacci

Stiamo insieme con Biagio

Sabato e domenica, al Teatro Castello di Roccella Jonica, arriva Biagio Antonacci. ‘Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme’ è il nuovo tour del cantautore milanese, che negli ultimi anni ha molto girato l’Italia, sia nei palazzetti sia nelle location storiche. Come ha detto lo stesso Antonacci: “Questo tour è il mio modo per vivere la musica e far vivere la musica in luoghi davvero straordinari, per poter dare la possibilità a chi non li conosce di scoprire le bellezze del nostro Paese”.

Umberto Tozzi (foto Cosimo Buccolieri)

Umberto T.

Lunedì, all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (Cn) fa tappa Umberto Tozzi con ‘L’ultima notte rosa The final tour’. In questo 2024 dai molti addii musicali, anche Tozzi ha deciso – dopo 50 anni di carriera e oltre 2mila concerti – di lasciare le scene. E lo fa con questo tour, accompagnato da un’orchestra di 21 elementi.

Diritti a Rovigo

Da lunedì a Rovigo arriva la seconda edizione della ‘Settimana dei diritti umani’, che si affianca al 27° ‘Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty’. Sul tema ‘D(i)ritti al futuro’ si avvicenderanno oltre 50 appuntamenti di musica, dibattiti, letteratura, sport, laboratori, mostre, spettacoli. Fra i partecipanti, anche Diodato e Omar Pedrini,.