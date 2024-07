Spari contro Trump in Pennsylvania. Lo scatto a pugno alzato diventa simbolo

Spari contro il tycoon in Pennsylvania, rimasto ferito di striscio a un orecchio. La notizia fa il giro del mondo e della rete. Condanna bipartisan in America e messaggi di solidarietà a Trump dalla politica internazionale

Una serie di spari hanno interrotto un comizio di Donal Trump a Butler, in Pennsylvania. Nell’ultimo appuntamento prima della convention a Milwaukee che la prossima settimana (15-18luglio) lo incoronerà ufficialmente candidato alla Casa BiancaIl, il tycoon è rimasto ferito all’orecchio destro.



Prima di essere portato via dalla sicurezza, Trump ha alzato il pugno incitando i suoi sostenitori e invitandoli a lottare. Lo scatto della sua discesa dal palco, con sullo sfondo la bandiera americana, ha iniziato a fare il giro dei media di tutto il mondo e del web, diventando uno dei simboli dell’accaduto.

Come del resto lo era stata la foto del suo arresto.

Donald Trump portato via dalla sicurezza dopo gli spari (foto Ansa)

Sui media Trump fa il giro del mondo

La notizia ha fatto subito il giro del mondo, seguita real time sui media americani, ma anche sulle principali testate internazionali. Le informazioni, che via via si stanno aggiungendo, parlano di 2 morti – l’attentatore, identificato nel 20enne Thomas Matthew Crooks, e un sostenitore di Trump – con almeno due persone gravemente ferite.

Sui quotidiani in Italia

Tra i quotidiani in edicola oggi, Repubblica e Il Messaggero hanno come notizia di apertura in prima pagina l’attentato, mentre altri come Corriere e La Stampa – probabilmente non riuscendo a ribattere la prima pagina – aprono sul bomboradamento a Gaza con un raid anti Hamas.

Social

Facile immaginare come si sia spaccata la rete, con i sostenitori di Trump che, fin dall’inizio, hanno letto nell’accaduto – benchè le prime notizie siano molto frammentarie e fortemente manipolabili – come il tentativo estremo di fermare la sua corsa verso la rielezione, perchè avanti nei sondaggi.

Spazio anche all’ironia, con Trump associato a Chuck Norris, che con il suo iconico personaggio anni’90 Walker Texas Ranger.

Dalla politica, cominciando proprio dagli account social, sono arrivati messaggi di sostegno bipartisan per Trump. “Non c’è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un’unica nazione per condannarla”, è stato l’invito del presidente Joe Biden, che ha chiamato peronalmente Trump, nella dichiarazione rilasciata sull’attacco.



Un invito ad abbassare i toni che, conoscendo il temperamento – per usare un eufemismo – del popolo Maga, rischia decisamente di cadare nel vuoto.