Paolini milionaria, boom Giro women, il Tg5 ‘coglie’ Trump ma dopo SkyTg24

Una giornata televisiva particolare quella del 13 luglio, caratterizzata alla fine dall’attentato a Trump, partita al pomeriggio dalla finale di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova che ha fatto il botto su Sky (elaborazioni Studio Frasi). Dopo una prima serata ‘moscia’, con Gianni Morandi che ha battuto facilmente la replica di Gerry Scotti su Canale5, c’è stato l’attentato all’ex presidente Usa in gara per la Casa Bianca alle 24.15 circa, praticamente alla fine del concerto di Taylor Swift a Milano. SkyTg24 presidia ed è on air alle 24.17, Tg5 reagisce, Rai lo fa con RaiNews24, il Tg4 non aggiorna l’ultimora.

Jasmine Paolini, attualmente numero sette WTA ma da lunedì numero 5 del mondo, ha perso la finale di Wimbledon in tre set (6-2, 2-6, 6-4) contro Barbora Krejcikova. Che Jasmine sia diventata un fenomeno lo dicono bene alcuni numeri di confronto. Il match ha avuto infatti ben 1,054 milioni di spettatori in termini di total audience secondo le elaborazioni di Studio Frasi.

Jasmine a livelli sinneriani, lotta con Pogacar in chiaro

L’incontro di semifinale maschile, tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, in onda tra le 18.05 e le 20.52, finito con la vittoria del serbo per tre a zero, aveva infatti conseguito 624mila spettatori ed il 5,6% di share su Sky, con 714mila di total audience.

Boom ciclismo femminile

Due giorni prima la partita di semifinale tra Jasmine Paolini e Donna Vekic, lunga tre set e decisasi al tie break, aveva prodotto su Sky 443 mila spettatori medi, con il 5,3%. Ora Jasmine con il suo potente crescendo è arrivata a livelli ‘sinneriani’.

Elisa Longo Borghini

Interessanti anche i dati del giro al femminile, con la bella tappa di montagna da Lanciano al Blockhous che ha visto la sfida tra Elisa Longo Borghini e Lotte Kopecky per la maglia rosa, arrivate dietro Neve Bradbury nella tappa.

Su Rai2 il Giro d’Italia femminile ha avuto ben 863.000 spettatori e il 7,7%. Subito dopo Il Tour de France è arrivato a 1.760.000 spettatori ed il 19,6% nel Tour all’Arrivo con il tappone pirenaico vinto da Tadej Pogacar.

Lo sprint Longo Borghini/Kopecky

Sky Tg24 sprinta sulle altre all news

il Tg5 si collega

Il contesto della prima serata ieri? ‘Evviva!’ su Rai1 era schierato contro la replica de ‘Lo show dei record’ su Canale 5, in una giornata televisiva – quella del 13 luglio – quindi contraddistinta, dopo mezzanotte, dall’attentato a Donald Trump a Butler, in Pennsylvania, rimasto fuori dal tg di mezzanotte di Rai1.

La tv pubblica così è arrivata dopo SkyTg24 (alle 24.17 la cronaca con Marco Congiu in collegamento e Federico Leoni), con RaiNews. L’attentato è rimasto fuori dall’edizione del TgLa7 delle 24.24.

L’edizione dell’una di notte del Tg5 ha raccontato cosa stava accadendo, ma poi il Tg4 Ultima ora era senza l’aggiornamento, palesemente registrato.

In prima serata Morandi passeggia con ‘Evviva!’.

Ebbene, su Rai1 ‘Evviva! ha conquistato 2.108.000 spettatori ed il 18,1% di share.

Su Canale5 ‘Lo Show dei Record’ in replica ha avuto 1.209.000 spettatori con uno share del 12,4%. Su Italia1 ‘Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta’ ha convinto 968.000 spettatori con l’8,3%. Su Rai2 ‘Insospettabile Follia’ a 776.000 spettatori e 6,4%. %. Su Rete4 ‘Ti amo in tutte le lingue del mondo’ a 601.000 spettatori e 5,1%. Su Rai3 ‘Storia di Nilde’ a 407.000 spettatori e il 3,3%. Su La7 ‘Eden – Un pianeta da salvare’ a 346.000 spettatori con il 3,3%. Su Tv8 la replica della finale di Wimbledon ‘Paolini-Krejcikova’ a 132.000 spettatori e 1,2%.