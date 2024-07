Sinner vince in tutti i break, Musetti prova Alpro, Paolini da Castrucci a Intesa

Wimbledon potrebbe segnare uno spartiacque per i nostri campioni del tennis anche nella pubblicità. Jasmine Paolini fa il botto in tv e può essere un grande fenomeno anche nella pubblicità, approdando alla collaborazione con Intesa come Jannik Sinner. Per Lorenzo Musetti, che insegue le prestazioni Auditel degli altri due colleghi, c’è già la linea di prodotti ‘proteici’ di Danone. In attesa che torni a volare anche Berrettini

Tanto Sinner nei break, forse perfino troppo durante Wimbledon. Una distesa di spot con il numero uno del tennis mondiale che ha ricordato l’eccesso di pubblicità patriottica che aveva accompagnato la prima fase degli Europei di calcio. I risultati agonistici di Sinner sui campi erbosi londinesi sono stati buoni, ma non eccellenti. Dopo avere vinto una sanguinosa sfida italiana con un Matteo Berrettini in grande fase di rilancio, il numero uno ATP si è fermato ai quarti, battuto da Daniil Medvedev.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini (collage con foto Ansa)

Montepremi e ascolti

Alla fine hanno fatto meglio di lui sia Jasmine Paolini, arrivata alla finale femminile, che Lorenzo Musetti, uscito di scena ‘soltanto’ in semifinale. In termini di montepremi del torneo, a monetizzare al meglio è stata Jasmine.

Jasmine Paolini (foto Ansa)

A Paolini sono andati infatti 1,6 milioni di euro, a Musetti 851 mila, a Sinner 442 mila, a Berrettini 110 mila. Anche in termini di ascolti, c’è da registrare come Jasmine lasci lo slam londinese con il massimo degli onori. Ha perso la finale di Wimbledon in tre set (6-2, 2-6, 6-4) dopo avere lottato duramente contro Barbora Krejcikova e da numero sette della classifica WTA è salita al numero 5 del mondo, agganciando con il match conclusivo ben 1,054 milioni di spettatori secondo le elaborazioni di Studio Frasi.

Lorenzo Musetti

A proposito del tennista di Carrara, invece, da segnalare che Musetti ha perso invece contro Novak Djokovic, ieri travolto in tre set in finale da Carlos Alcaraz. La sua migliore prestazione Auditel sull’erba ha conseguito 624mila spettatori ed il 5,6% di share su Sky, con 714mila di total audience.

Alla fine, dunque, Paolini ha lasciato Wimbledon avendo fatto meglio della migliore prestazione di Sinner e Berrettini, rimasta quella della sfida tra i due, a quota 866mila spettatori (solo big screen) con il 5,4% di share in una fascia oraria però completamente diversa e comunque con un milione circa di total audience.

Jannik re degli spot su Sky

Ma Jannik Sinner – come detto -non ha avuto rivali in quanto ad occupazione puntuale e frequente dei break pubblicitari di Sky. Anche quando c’erano in scena gli altri campioni del nostro tennis, i suoi spot – di sette marche diverse nel torneo – non sono quasi mai mancati in programmazione.

In rete, invece, a proposito di Paolini, appena entrata nel roaster dei testimonial di Intesa, è ancora gustoso lo spot del 2020 per Pneustecnica Castrucci.

Mentre, sempre sul web c’è pure lo spot per Alpro di Musetti.

Ma torniamo agli spot di Sinner, divertenti ma frequenti e pressanti. Immancabile, ovviamente quello dei grandi campioni sponsorizzati da Rolex, all’insegna del motto ‘Don’t changes the rules, change the game’. Ci sono i grandi miti del tennis, non c’è Musetti, che pure è sponsorizzato dal prestigioso marchio di orologi, ma ci sono soprattutto Sinner, Carlos Alcaraz, si vede Holger Rune, e poi Iga Swiatek e Coco Gauff.

Tra le presenza che si facevano notare di più c’era – massicciamente programmata dopo l’accordio – quella dello spot di Lavazza, “L’eccellenza è una scelta”, con concept ironico, la creatività di VML e la pianificazione di Wavemaker.

All’insegna dell’ironia anche lo spot per Isybank, marchio di Banca Intesa, storico partner del tennista. Per la banca digitale la creatività è di Accenture Song mentre la pianificazione è di Wavemaker.

Immancabile, ovviamente, Fastweb, tra i pionieri nella scelta di Jannik come giovane talento dello sport italiano su cui puntare. Gli spot sono firmati The Bunch e pianificati da Mindshare.

Novità fresca di fine primavera, il campione italiano di tennis è diventato il nuovo Global Brand Ambassador di De Cecco.

On air è andato anche Enervit. sarà anche testimonial ufficiale dell’azienda italiana che è tra i principali player europei nei settori della nutrizione e dell’integrazione sportiva. E sponsorizza anche Tadej Pogačar.

Non è mancata la cremina per la pelle del viso La Roche Posay (Gruppo L’Oréal), di cui Jannik è Global Brand Advocate da febbraio. “Abbraccia i valori di autenticità ed eccellenza di La Roche-Posay – evidenzia la società – che lo rendono uno skin life-changer”.