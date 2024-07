OpenAI, tornano i timori sulla sicurezza: pressioni per velocizzare i test

Secondo i dipendenti, scrive il Washington Post, la società avrebbe fallito il primo banco di prova sui test per il rilascio di nuovi prodotti. E forse – è il dubbio del quotidiano – le regole di autocontrollo richieste dalla politica americana sono troppo vaghe

Tornano i timori sulla sicurezza dei prodotti di OpenAI. A rilanciarli il Washington Post che, nei giorni scorsi, ha ripreso le dichiarazioni di alcune fonti rimaste anonime, ma da individuare tra gli ambienti della società creatrice di ChatGpt.

Pressioni per i test

Secondo quanto ricotruito dal quotidiano, OpenAI avrebbe fatto pressioni al team di sicurezza per accelerare i nuovi test “progettati per impedire alla tecnologia di causare danni catastrofici” su Gpt-4 Omni (che alimenta ChatGpt), compressi in una settimana, senza minimamente prendere in considerazione la possibilità di far sittare la data di rilascio. Fallendo di fatto il primo banco di prova.



Dal canto suo, OpenAI tramite la portavoce Lindsey Held ha riconosciuto le circostanze di particolare pressione sui dipendenti per i test di sicurezza, negando però delle semplificazioni.

Cambio di mentalità?

La circostanza, lascia intendere il giornale, mostra il cambio di cultura all’interno della società molto più poiettata al profitto e concentrata sul mantenere alto il proprio primato nel settore dell’AI.

Non solo. Il dubbio è che non si risponda in modo esaustivo agli standard di autocontrollo – forse troppo vaghi – che l’amministrazione americana ha chiesto alle big tech di attuare per il rilascio dei nuovi prodotti.

Il precedente

Tuttavia, non è la prima volta che, nel giro di qualche settimana, la società si trova a doversi misurare con tematiche di sicurezza.

A giugno, anche alcuni dipendenti di OpenAI hanno firmato una lettera aperta in cui si chiedeva alle società attive nel campo dell’AI – Anthropic e Google comprese – di esentare i lavoratori dagli accordi di riservatezza, lasciandoli liberi di avvertire le autorità di regolamentazione e il pubblico sui rischi per la sicurezza della tecnologia.



Senza dimenticare poi l’addio più o meno polemico di alcuni top manager preoccupati per la sicurezza dopo la decisione dell’azienda di sciogliere il Superalignment team, gruppo dedicato a mitigare i rischi a lungo termine dell’intelligenza artificiale, poi sostituito con uno nuovo comitato sulla sicurezza.

Insomma, tutto apre più di un dubbio sulle parole del suo ceo Sam Altman che, lungi dal definire i prodotti perfetti, ha sempre rivendicato attenzione da parte della società per la sicurezza, oltre a richiedere regole da parte della politica.