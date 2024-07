Il calcio guadagna e merita più attenzione (dall’adv)

La pubblicità del calcio è quella che si ricorda di più e coinvolge un numero ancora gigantesco di italiani. Mettendoli in una dimensione di attenzione al contenuto senza confronti, più alta che per altri ‘generi’ e prodotti audiovisivi. La tv è ancora il media chiave, ma hanno un ruolo importante anche i social. Queste e altre informazioni sono contenute nello studio , ‘Beyond Visual Attention, firmato OMG, ma realizzato con Ipsos, K2, Ainem, e supportato dalla Lega Serie A, che ha ospitato l’evento di presentazione della ricerca.

Prova a dare un calcio all’approssimazione e alla genericità su un tema complicato uno studio molto articolato, ‘Beyond Visual Attention’, firmato Omnicom Media Group. “Una ricerca condotta con un approccio originale ed esclusivo e che per una volta prende le mosse – ha spiegato soddisfatto Marco Girelli, ad della parent company media di Omnicom – dalle peculiarità del nostro Paese, con la sua speciale predilezione e attenzione dedicata al football”.

Girelli ha spiegato che alla base dell’impegno di Omnicom su questo fronte dell’analisi pubblicitaria, c’è un’idea di efficienza della comunicazione, ma anche di rispetto. “Del pubblico, che non va inutilmente sottoposto ad un bombardamento senza senso di messaggi pubblicitari. E delle marche che sono clienti dei centri media, che hanno tutto il diritto di sapere – ha aggiunto il ceo di OMG – se le loro risorse pubblicitarie vengono utilizzate bene”.

Girelli e De Siervo: attenzione al calcio

A Milano in via Rosellini, oltre a Girelli, a presentarlo ma anche fare a fare gli onori di casa nella grande sala dedicata agli eventi, c’era pure l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Che ha introdotto la fase più operativa dell’incontro. Lo ha fatto ricordando come da qualche anno a questa parte il suo gruppo di manager abbia di fatto messo in ordine, uno dopo l’altro, quasi tutti i tasselli – con il centro di produzione di Lissone, la radio tv, le attività sempre più allargate della struttura commerciale e marketing guidata da Michele Ciccarese – della famosa media company di cui si parla da sempre come necessaria svolta evolutiva della Lega.

“Il nostro compito – ha ricordato inoltre De Siervo – è anche quello di fornire un prodotto sempre appetibile e coinvolgente per gli spettatori del futuro, i quali vivono in un’epoca ricca di offerte diversificate. Dobbiamo cercare di mantenere il calcio come il contenuto principale della dieta mediatica degli italiani, per rilevanza ed efficacia.”

Ciccarese, Cervini, Schmitz e Gallucci entrano nel dettaglio

Promosso e coordinato da OMG e, in particolare dalla struttura Annalect, guidata e rappresentata all’evento in Lega dallo chief intelligence e data analytics Stefano Cervini, lo studio si avvalso anche degli approfondimenti di Ipsos (al tavolo c’era Nora Schmitz, head audience measurement e media development), Ainem (c’era Francesco Gallucci, vicepresident e scintific director) e K2 (che ha fornito il sistema di monitoraggio oculare del pubblico tramite telecamere a infrarossi).

A tenere il filo conduttore dell’analisi, ‘legando’ gli interventi, è stato Ciccarese, sottolineando in apertura quanto sia esclusivo uno studio che per misurare la reazione del pubblico ad un tipo molto particolare di contenuto, ha integrato tool di machine learning, AI e neuroscienze.

Ebbene ad emergere, un intervento dopo l’altro, sono state state indicazioni molto interessanti sulla quantità e la qualità dell’attenzione che il pubblico dedica ai contenuti della filiera sempre più ‘lunga’ e articolata del prodotto calcio.

Altro focus è stato, ovviamente, la maniera in cui la pubblicità può essere inserita al meglio in questo ecosistema di contenuti. C’è la fruizione domestica, quella al bar, quella ‘fuoricasa’ (da intendere in senso più esteso, negli stadi). Oltre alla fruizione dei ‘live’ delle partite, hanno un peso essenziale il pre e il post gara, ma anche gli highlights, e la dimensione del commento più ‘meditato’ e differito.

Dinamiche di fruizione mediatica sempre più articolate. E intergenerazionali

Ad emergere, nemmeno troppo tra le righe, è la realtà di un contenuto calcio molto impattante e performante. Il 69% degli italiani guarda il calcio, praticamente 34 milioni di persone. L’attenzione visiva nel corso di un evento live, ad esempio, arriva ad una media del 62%, senza cali drastici nemmeno negli intervalli delle partite e nel post. Si sale al 66% se si isolano solo il primo e secondo tempo della partita. Ottima anche la percentuale di attenzione degli highlights che tocca il 71%.

Il calcio tiene letteralmente attaccati allo schermo e anche sul fronte dei format pubblicitari i dati sono interessanti con valori di attenzione della pubblicità tabellare pre e post-partita intorno al 39%.

La tv rimane il canale più utilizzato (82%) per fruire il prodotto ed hanno un ruolo importante anche i social (44%). Ma esistono peculiarità per ogni media che se ne occupa, incrociando vari target. Giornali e riviste cartacee, ad esempio, sono utilizzati soprattutto dai Boomers, mentre la GenZ usa Twitch, Instagram e Tik Tok per alimentare la propria passione.

I media che potremmo definire centrali nel consumo di calcio, proprio perché trasversali alle generazioni sono YouTube, la radio e i siti web e siti di giornali. La visione della partita contempla regolarmente un utilizzo imponente del second screen. Gli intervistati dichiarano di gradire maggiormente i contenuti pubblicitari che non interrompono il flusso della partita, come ad esempio l’adv a bordo campo o le sponsorizzazioni sulle maglie. Confrontando la visione in diretta TV con altre tipologie di contenuti televisivi, emerge dalla ricerca che la partita live registra il più alto livello di attenzione da parte dello spettatore interessato al calcio.

Sempre dal punto di vista pubblicitario (della pianificabilità, soprattutto), il calcio, tra i contenuti televisivi che appassionano il pubblico, ha sottolineato in uno dei suoi interventi di ‘collegamento’ Ciccarese, “è tra i pochi content che si propone agli inserzionisti interessati con un calendario ricco, di nove/dieci mesi, in grado di dare risposte importanti sia in termini di copertura che di frequenza dei messaggi pubblicitari”.

E la neuroscienza dice che

Interessante, assieme alle altre, la decodifica ‘neuroscientifica’ degli effetti del calcio su chi lo guarda. Un contenuto “che entra nella mente, ma anche nel cuore” Producendo contemporaneamente un mix bidimensionale di stimoli cognitivi: da un parte la piacevolezza, dall’altra l’attivazione di una reazione, e spesso entrambe le cose messe assieme.

Fortemente dimostrativo della forza del calcio, il valore ‘superiore’ che emerge applicando alla fruizione delle partite il più classico dei ‘kpi’ pubblicitari, quello cioè del ‘ricordo spontaneo’. La memorabilità non aiutata di un messaggio pubblicitario migliora del +26% in un contesto di trasmissione generalista, nel caso in cui si faccia riferimento a pubblicità televisiva. Il ricordo spontaneo di un brand o di un messaggio pubblicitario aumenta fino al +48%, invece, se oltre alla pubblicità televisiva, sono presenti anche altre forme di pubblicità e sponsorizzazione, come l’adv in game (billboard, carpet, sala var).

L’adv in game risulta quindi essere un media a tutti gli effetti e come tale va trattato. Per questo Omnicom Media Group ha deciso di creare un sistema di misurazione e valorizzazione puntuale di questo mezzo, integrando le analisi già presenti sul mercato (dati di audience, secondi di visibilità e porzione di schermo occupata da questi formati) con i dati relativi all’attenzione dello spettatore e gli strumenti proprietari di valorizzazione economica, in grado di fornire analisi dettagliate in pochi giorni.