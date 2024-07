Crescono gli spettacoli: +15%. Siae: raddoppiano i live, spingono cinema e calcio

Nel 2023 si consacra ufficilamente la ripresa post Covid partita l’anno precedente. Dai concerti numeri altissimi, mentre si aspetta il boom Swift e Coldplay.

E per il 2025 attenzione all’intelligenza artificiale

Tre milioni e mezzo di eventi, quasi duecentosessantacinque milioni di spettatori, più di quattro miliardi di euro di spesa, la più alta di sempre.

È il quadro che emerge dal Rapporto Siae 2023, giunto alla sua 88/a edizione, presentato a Terrazza Civita a Romada Alessandro Leon, segretario generale Associazione per l’economia della Cultura, da Matteo Fedeli, direttore generale Siae.

Da sinistra Salvatore Nastasi, Alessandro Leon, Francesco Prisco e Matteo Fedeli (Foto Ansa)

Confermata la ripresa post Covid

Se il 2022 aveva visto la ripresa dopo il covid per gli spettacoli dal vivo, lo scorso anno la tendenza si è confermata, con numeri in crescita. Gli eventi hanno segnato un +15% sull’anno precedente anche se ancora con un ritardo rispetto all’offerta complessiva del 2019 (-18,5%), i luoghi di spettacolo sono aumentati del 14% e la spesa del 37%.

In particolare, gli spettatori sono stati 60,5 milioni in più rispetto all’anno scorso (+30%), con il 2023 che ha sfiorato il livello del periodo pre-pandemico. Le affluenze medie per spettacolo sono aumente rispetto al 2019, con circa 75,8 partecipanti. Le affluenze non sono mai state così elevate, segnando un +13% sul 2022 che presentava livelli allineati a quelli del 2019.

Con oltre 4,2 miliardi di euro, il 2023 ha segnato un aumento della spesa complessiva del 37% sull’anno precedente, superando i livelli del 2019 di circa il 10%.

La spesa media individuale ha vissuto un ulteriore incremento del 5,7% sull’anno precedente, arrivando fino a 15,91 euro. Rispetto al 2019, si tratta di un aumento di circa il +20%.

Italia spaccata

La Lombardia si conferma la regione che fa meglio, con circa 640mila eventi per il 18% del totale nazionale. Inoltre, registra anche il numero più alto di eventi di grande successo tra il pubblico, con 14 su 20 tra quelli nella top 20 italiana.

Al Centro i più alti tassi di offerta pro-capite d’Italia (+23% rispetto al resto del Paese), in particolare grazie a Roma, che è la provincia più ricca di appuntamenti (351mila). Il Sud cresce più del resto d’Italia, tra il +16% (Abruzzo) e il +27,5% (Basilicata).

In Lombardia si concentrano 56,6 milioni di spettatori, oltre un quinto del totale nazionale. Seguono, a distanza, il Lazio con circa 30,6 milioni di spettatori, pari all’11,6%, Emilia-Romagna (11%) e Veneto (10%). Prima regione del Sud per affluenze è la Campania con 15,7 milioni di spettatori.

Live, cinema e calcio

A trainare il settore sono i grandi live – con i concerti di musica pop, rock e leggera – che con 23,7 milioni di spettatori hanno confermato il corso avviato nel 2022 e, rispetto ai livelli pre-pandemici, il cui numero di spettacoli è praticamente raddoppiato (+98% sul 2019).

Determinanti anche cinema e calcio, che in un anno soltanto hanno recuperato rispettivamente 26,4 milioni di spettatori (+55%) e oltre 9 milioni di spettatori (+46%).

Passando al teatro, se nel 2022 quello di prosa mostrava buoni segnali di ripresa, nel 2023 si è visto un totale recupero dei livelli pre-pandemici di offerta (+5% rispetto al 2019), con la performance migliore di sempre. Oltre 90mila gli spettacoli, trainati da una forte crescita del numero di organizzatori rispetto al 2022 sull’intero territorio nazionale (+59%), con oltre 15 milioni di spettatori nelle sale, superando quota 250 milioni di spesa.

Fedeli: dai live numeri incredibili

“Anche dalle storie di Instagram” è evidente che il settore con i numeri più forti “è quello dei grandi live, con dati assolutamente incredibili come quelli di Harry Styles, con più di 100mila spettatori in un unico evento”, ha commentato Fedeli.

“Anche Marracash, che nella sua data milanese ha fatto più di 80mila paganti, ma anche e soprattutto i Pinguini Tattici Nucleari, che sono riusciti a vendere con le loro date del 2023 più di 500mila biglietti”, ha aggiunto. E, ancora, “Vasco che si conferma Vasco e vi direi anche Ultimo che si conferma nella classifica tra i più forti negli stadi, con più di 300mila biglietti venduti, ci rappresenta proprio un’industria, quella musicale, che sicuramente come comparto sta trainando tantissimo”.



Anche guardando al futuro, “nel 2024 ci aspettiamo dati ancora migliorativi rispetto al 2023”, citando due casi recentissimi come i Coldplay e Taylor Swift che anche da soli “spostano punti percentuali di Pil in alcuni Paesi”, ha rilevato citando la cantate americana. Lo stesso in parte vale anche per il 2025, considerando che “Vasco è riuscito già a fare sold out per tutte le sue date degli stadi del 2025”.

L’Ai per il futuro

Guardando al futuro, per Siae “l’obiettivo per il prossimo anno è la questione dell’intelligenza artificiale”. Nel 2025 “oltre al prossimo rapporto annuale ce ne sarà uno dedicato all’AI”, ha anticipato Nastasi.