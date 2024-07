La stagione Rai di Sergio e Rossi 

Una grande occasione di incontro della gente della Rai, dirigenti, funzionari di vari settori, responsabili dei contenuti, e molti uomini di Rai Pubblicità, che ha organizzato la tre giorni a Napoli per presentare i palinsesti al mondo dell’informazione, con una conferenza stampa, e poi anche grandi e piccoli utenti pubblicitari nell’evento spettacolo mandato in onda su Raiplay la sera di venerdì 19 luglio.

Più voci e più talent’ lo slogan scelto dai vertici della tv pubblica per sottolineare la ricchezza dell’offerta della prossima stagione 2024-2025 (si calcolano 380 titoli) e anche per testimoniare che i 14 mesi di gestione di Roberto Sergio, come ad, e Giampaolo Rossi come direttore generale, non sono passati invano, malgrado le polemiche e contestazioni interne a Viale Mazzini ed esterne, per l’effetto del cambio di potere con l’arrivo di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni.

La platea napoletana

Vincenzo De Luca

Ma questa mattina al Centro di Produzione di Napoli, alle spalle dello Stadio Maradona, tutto è filato liscio. E anche l’intervento del governatore della Campania Vincenzo De Luca, pur essendo come sempre puntuto, ha testimoniato l’interesse di collaborare con la Rai proprio per l’importanza del ruolo del servizio pubblico nel diffondere cultura e fare buona informazione. De Luca, partendo dalla società in cui viviamo, spesso incline alla finzione e al virtuale ha fatto un appello ai giornalisti Rai, ma anche agli inviati presenti, “di rappresentare la realtà per difendere la democrazia di fronte a un mondo virtuale che manipola la verità e che spesso inclina alla finzione strumentale”.

Gaetano Manfredi

Il legame solido, anche industriale, tra il capoluogo campano e la tv pubblica è stato il tema dell’intervento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, uomo di grande cultura, ex rettore dell’Università Federico II, che vede il ruolo della Rai fondamentale per rivedere l’immaginario collettivo sulla realtà napoletana e far conoscere i valori che l’attuale amministrazione sta rigenerando.

L’avvio del racconto dei palinsesti

Dopo la lettura di un messaggio di Marinella Soldi, la presidente non presente, ma che ha voluto testimoniare l’importanza del lavoro che si sta facendo per dare sostanza a un servizio pubblico al passo con i tempi, si è entrati nel vivo della presentazione dei palinsesti con un filmato cui poi sono seguiti gli interventi di Roberto Sergio, amministratore delegato in prorogatio, il direttore distribuzione Stefano Coletta (con il suo eloquio visionario), la direttrice marketing Roberta Lucca, il capo di Rai Pubblicità, Gianpaolo Tagliavia, in effetti il padrone di casa. A fare da conduttore il responsabile dell’ufficio stampa Fabrizio Cassinelli.

Stefano Coletta, Roberto Sergio, Roberta Lucca, e Gian Paolo Tagliavia (Foto Ansa)

Roberto Sergio prima di entrare nel merito dei programmi ha voluto fare molti ringraziamenti, che gli hanno permesso di elencare i risultati di quattordici mesi della sua gestione affiancato dal direttore generale Giampaolo Rossi, il nuovo ad in pectore secondo le previsioni, in quanto candidato preferito di Giorgia Meloni (uno stile che ricorda quello delle corti di una volta e che non premia un manager dotato).

L’ad ha esordito parlando di “una Rai in salute, ricca di talento, dove è stato fatto un grande lavoro di squadra”. Firmato il contratto di Servizio, varato il piano industriale, si stanno mettendo le basi anche per importanti interventi infrastrutturali. A Napoli si rinnoverà il centro di produzione e modifiche migliorative sono previste anche alla sede di Torino con investimenti sulle teche. A Roma ci vorranno quattro anni per togliere l’amianto e rendere sostenibile la sede Viale Mazzini, mentre a Milano sta per iniziare il grande trasloco da Corso Sempione.

Roberto Sergio (Foto Ansa)

Sergio, a testimoniare la fiducia del mondo della finanza sui manager Rai e la gestione attuale, ha ricordato come per il bond da 300 milioni messo sul mercato ci siano state adesioni per 3,6 miliardi. “I conti dell’azienda sono in ordine, prima del previsto, grazie anche alle buone performance di Rai Pubblicità. Tanti soldi i investiti nell’innovazione tecnologica e nel prodotto”. Grande soddisfazione per il rinnovo del contratto con le tante sigle sindacali dell’azienda, “un accordo che garantisce e tranquillizza per altri due anni oltre diecimila persone”.

“La Rai – secondo Sergio – è un’azienda sana e pronta alle nuove sfide di un mondo in rapido cambiamento. Che deve però lottare contro una narrazione negativa che ha aggredito i manager e le stesse fondamenta di quello che comunque è un asset decisivo del sistema Paese”.

Gianpaolo Rossi

Non è un mistero che a Sergio piacerebbe rimanere nel ruolo di direttore generale, con Rossi ad, ma ci sono tensioni fortissime con Matteo Salvini che vuole avere voce in capitolo sulla spartizione della Rai. Si parla della candidatura di Antonio Marano, veterano leghista, ex direttore di Raidue ed ex presidente Sipra, nel cda ma anche con la possibilità di un ruolo più importante.

Alla domanda cosa “farà domani?” Roberto Sergio senza un plisse’ ha risposto: “Farò quello che l’azienda mi chiederà, dopo 40 anni di onorato servizio…”.

Insomma, una situazione paradossale dove si tengono manager sulla graticola a dimostrazione che i principi del merito non sembrano sfiorare le scelte della politica.

Stefano Coletta

Il botta e risposta con la stampa è durato più di un’ora con interventi, chiamato in causa dalle domande dei giornalisti, di Giampaolo Rossi che è tornato a parlare della Rai “sotto assedio quotidiano”. E per quanto riguarda l’organizzazione per generi che ha creato perplessità? “Il progetto era stato fatto quando era consigliere di amministrazione con Fabrizio Salini, amministratore delegato”, ha detto Rossi, spiegando che “serve almeno un altro anno di tempo per verificare se sia possibile una trasformazione che ovunque in Europa ha dato buoni risultati, magari aggiungendo qualche tratto in più di organizzazione verticale al modello fin qui sperimentato”.

A Stefano Colletta, direttore della distribuzione, è toccato il compito di spiegare le scelte editoriali della rinnovata proposta Rai. “Quest’anno il servizio pubblico compie 70anni, un matrimonio longevo e infinito, una grande storia d’amore che bisogna continuare a rivitalizzare. La nostra offerta è larga e ricca e senza confronti in Europa. E parla a tutti. Ogni cellula della proposta editoriale deve essere riconoscibile come Rai, una missione che per noi manager deve essere una ossessione da non dormirci la notte”.

Marcello Ciannamea

Per raccontare il prime time, Coletta, ha chiamato in causa il responsabile Marcello Ciannamea, che in autunno “ha una sfida enorme e appassionante con l’access dell’ammiraglia”. Perché alla conduzione del game che ha sbancato l’Auditel, ‘Affari Tuoi’, lasciato da Amadeus, arriva, come si sa, “il talento fresco di Stefano De Martino”.

Paolo Corsini

Come missione di lavoro per Rai Fiction, fondamentale direzione affidata a Maria Pia Ammirati, Coletta ha detto che “deve essere sempre più capace di parlare anche ai target più giovani”. Coletta ha annunciato il debutto di ‘Mike Bongiorno’ con Claudio Gioè nei panni del mitico conduttore. Mentre in carico alla direzione Cultura di Silvia Calandrelli c’è il nuovo programma che segnerà il ritorno in Rai di Massimo Giletti, previsto al lunedì sera su Rai3, un programma dove attualità, cultura approfondimento si mischieranno in modo innovativo e che a sentire Calandrelli sarà molto impegnativo.

E l’approfondimento in senso più tecnico? Del battesimo su Rai2 il giovedì de ‘L’altra Italia’, con Antonio Monteleone alla conduzione, ha parlato il direttore Paolo Corsini, ribadendo – chiamato in causa da una domanda di un giornalista – che “non c’era stata alcuna censura per la presenza di Antonio Scurati, come sancito anche da un auditing interno della Rai”.

La prossima stagione la sua direzione battezzerà anche un nuovo programma di Giovanni Minoli ed un format con Maria Latella.

Coletta ha ricordato anche i docu della struttura di Fabrizio Zappi: tra cui ‘Orfani d’amore’, cioè i figli vittime di femminicidi, e poi la ripresa del mitico ‘Processo per stupro’ con l’arringa di Tina Lagostena Bassi come momento clou.

Adriano De Maio alla direzione cinema e serie, avrà il compito di contribuire allo svecchiamento del pubblico Rai portando nuove serie gradite ai più giovani. Mentre Luca Milano, alla direzione kids, continuerà il suo sagace lavoro sul prodotto destinato al target più delicato.

Angelo Mellone

Il day time? Angelo Mellone ha pensato tra le altre cose ad un ‘datin’’ mediato dagli avatar e condotto da Mara Venier. E poi ‘Binario 2’ prodotto e realizzato alla stazione Tiburtina ‘sostiturà’ Fiorello che, ha assicurato Sergio, “vuole stare qualche mese in pausa sul divano ad affinare le idee”.

La struttura di Mellone produrrà “La porta magica” con Andrea Delogu su Rai2, e poi un programma per i giovani ispirato a ‘Discoring’.

“RaiPlay deve diventare non solo uno scrigno della memoria o un player di contenuti, ma deve produrre sempre di più. Capparelli e Imbriale – ha ricordato Coletta – metteranno in campo tanti titoli, con Giovanni Benincasa e ‘La confessione’ come titolo in fase di decollo.

La Rai casa dello sport. Parole di grande soddisfazione per i risultati di audience e di raccolta pubblicitaria con i campionati europei di calcio, malgrado la veloce eliminazione degli Azzurri. Tra le novità la ‘triplicazione’ di ‘Novantesimo Minuto’ e la decisione da parte del direttore Jacopo Volpi, di promuovere Daniele Adani nella coppia top con Alberto Rimedio dedicata al racconto del calcio.

Roberta Lucca

Rai contro Mediaset? Un concetto vintage secondo Roberta Lucca

Roberta Lucca direttrice marketing Rai, con la sua chiarezza di racconto, ha invitato ad una lettura evoluta dei dati di ascolti sottoponendo all’uditorio alcune slides. Per la Rai è omogeneo confrontare le tre reti principali di Rai e Mediaset e poi, tra le tematiche, quelle con la stessa vocazione. Lucca ha sottolineato come gli eventi abbiano portato Rai ad incassare molto più seguito di prima tra gli under 55.

Altra tesi di fondo, le differenze profonde tra il pubblico Rai e quello Mediaset. “Giochiamo un altro campionato” ha detto il capo del marketing, mostrando attraverso gli istogrammi una sorta di complementarietà tra i pubblici della Rai e quello di Mediaset. “La sfida degli ascolti è un concetto vintage, oramai le vere partite commerciali sono quelle che vedono sfidarsi le piattaforme”.

E su questo terreno, ha sottolineato Lucca, “i protagonisti della tv hanno il comune obiettivo di contrastare la concorrenza di certi campioni del digitale che non forniscono certo i dati certificati da terzi, le garanzie, la pulizia dei contesti che sono la regola tra i player della tv”. Per Lucca è paradossale che del miliardo di crescita degli investimenti in adv degli ultimi anni “almeno 800 siano andati ai big stranieri del digital senza regole”.

Altro tema l’importanza dell’offerta digitale di Rai Play e degli effetti della Total audience.

Plauso, infine, di Sergio e di Rossi, alle dichiarazioni di Piersilvio Berlusconi contrarie sull’ipotesi che venga innalzato il tetto degli affollamenti della tv pubblica, con un contemporaneo abbassamento del canone, e di difesa del servizio pubblico. Per Sergio e Rossi, Rai e Mediaset sono le colonne del nostro sistema audiovisivo, e non si deve rischiare di farle crollare, perché è una filiera molto più larga ed estesa di interessi e attività virtuose e strategiche per il Paese che rischierebbe di saltare.

Dichiarazioni che vanno lette come esercizi diplomatici da ambo i fronti, ma che rivelano un allineamento delle due mega realtà televisive di fronte a nuovi concorrenti e agli streamer Prime e Netflix.

Sanremo rimandato – Roberto Sergio ha confermato – lanciando un messaggio di protesta alla Lega Serie A – lo spostamento del Festival dall’11 al 15 febbraio per essere ‘fuori’ dalla settimana dei quarti di finale della Coppa Italia. “Carlo Conti? Sarà un perfetto conduttore e direttore artistico. Poi, al terzo anno, potrebbe toccare a Stefano De Martino, il cui contratto contempla anche questa opzione”.

Gianpaolo Tagliavia

La pubblicità vola

Gianpaolo Tagliavia ha raccontato del buon momento vissuto dalla pubblicità e dalla concessionaria che guida. “Il mercato viaggia spedito già dal settembre dell’anno scorso e stiamo andando bene tutti. Va detto che tutto il comparto tv ha fatto dei passi da gigante, con una risposta al cambiamento digitale e tecnologico di grande velocità ed efficacia. Oggi abbiamo un’offerta che non ha niente che vedere con quella di tre anni fa.” E i risultati, quindi, stanno premiando Rai Pubblicità. “Abbiamo chiuso il primo semestre al +13% – ha spiegato il manager- e la crescita – ha aggiunto – no è guidata non solo dai grandi eventi. Guardiamo con fiducia all’estate grazie alle Olimpiadi e pensiamo ad un raddoppio della nostra raccolta rispetto a Tokio”. L’azienda è stata brava a comprare anche i diritti digitali. Tagliavia conta così di chiudere il 2024 con una crescita superiore alla media del mercato.