Bonolis batte Sophie Cross. Aprile e Telese distanziano la revolution di Rai3

Un Paolo Bonolis adatto a tutte le stagioni tv e perfetto, con ‘Ciao Darwin’, per le repliche estive. Riproponendo la sfida tra melodici e rapper la trasmissione di Canale 5 ha vinto facilmente la serata tv del 23 luglio, battendo il telefilm francese di Rai1, ’Sophie Cross’. Bene la replica di ‘Inside’ sulla mafia, Telese e Aprile su La7 travolgono le inchieste della novità ‘Filo Rosso Revolution’ sulla terza rete, che ha proposto il servizio di Daniele Piervincenzi sul Poligono militare di Capo Teulada e poi quello sugli orsi del Trentino.

Paolo Bonolis come l’aria condizionata in una serata tv – quella del 23 luglio – in cui comunque per dare ossigeno e freschezza alla proposta generalista non è mancata qualche novità nella griglia. Al battesimo stagionale, infatti, c’era ‘Filo Rosso Revolution’ sulla terza rete, che si è proposto con Federico Russo alla conduzione e due inchieste chiave su Capo Teulada e orsi in Trentino. Con un pubblico che però, in tema approfondimento, ha preferito ’Inside’ delle Iene in replica (mafia) e la versione lunga di ‘In Onda’, con il focus di Marianna Aprile e Luca Telese su elezioni Usa, Europa e l’Italia. Ma vediamo come Auditel ha messo in fila, per numero di spettatori, i programmi in competizione.

Ciao Darwin sfiora il 16% e stacca il telefilm francese di Rai1. Bene Italia 1 e La7

Su Canale 5 la replica di ‘Ciao Darwin’ ha conseguito 1.708.000 spettatori con uno share del 15,9%. Su Rai1 ‘Sophie Cross 2 – Verità Nascoste’ ha avuto 1.502.000 spettatori ed il 10,8%.

Su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ con il focus sulla mafia ha raccolto 969.000 spettatori e il 9%. Su La7 ‘In Onda Prima Serata’ a quota 962.000 spettatori e il 6,6%.

In Onda ieri

Ampiamente staccato Russo, che si è fermato a 655.000 spettatori con il 4,2% nella presentazione (in onda dalle 21.18 alle 21.57), calando a 490.000 spettatori e il 4,1% nella parte di programma conclusa a mezzanotte.

Federico Russo

Tra le altre proposte, particolarmente bene ha fatto Costantino Della Gherardesca.

Costantino Della Gherardesca

Questo, comunque, l’ordine di arrivo in coda: su Tv8 ‘Quattro Matrimoni’ a 554.000 spettatori con il 3;8%; su Rai2 il docufilm sulla mitica nazionale di pallavolo di Julio Velasco, ‘Generazione di Fenomeni’ a 546.000 spettatori e 3,8%; su Rete4 ‘Delitti ai Caraibi’ a 539.000 spettatori e 4,1%.