Rinnovabili e nuovi impianti: funziona la strategia del dialogo di Enel

L’impianto di Trino, come esempio di crowdfunding, richiama il senso della campagna corporate con lo slogan ‘La storia è di chi la costruisce’

Esiste un modo di comunicare la transizione energetica e i nuovi impianti per produrre energia da fonti rinnovabili? Il caso Trino Vercellese dimostra che sì, si può fare e che mentre in Sardegna divampa la polemica su parchi solari ed eolici, il Piemonte racconta tutta un’altra storia. Un mese fa Enel Green Power ha inaugurato il più grande parco solare del Nord Italia, nato accanto ai due grandi reattori che erano l’immagine stessa della centrale nucleare smantellata dopo il referendum del 1987.

Non solo: l’impianto è stato realizzato con la partecipazione diretta dei cittadini che hanno aderito a un piano di crowdfunding, ‘Scelta rinnovabile’, lanciato nel 2022 e che si è concluso raccogliendo adesioni pari a una volta e mezza la quota di capitale offerta e che si tradurrà per gli investitori in un rendimento del 5,50% per la durata dell’investimento, 36 mesi.

Il parco solare ha una potenza di circa 87 MW e produrrà circa 130 GWh ogni anno: in termini di impatto ambientale significa che il fabbisogno energetico di circa 47mila famiglie potrà essere soddisfatto da energia verde, evitando l’emissione in atmosfera di 56mila tonnellate di CO2 e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas, che saranno quindi sostituiti con energia rinnovabile prodotta localmente. Il progetto è stato sostenuto anche da una serie di ulteriori impegni di Enel Green Power sul territorio, nell’area limitrofa al parco solare, tra cui lavori di rimboschimento e di recupero edilizio e architettonico di alcuni edifici storici localizzati nel borgo Leri Cavour, dove sorgeva in passato la dimora estiva di Camillo Benso Conte di Cavour.

Il dialogo con i territori è dunque una delle chiavi di volta della transizione energetica. E una ulteriore riprova che trasparenza, informazione, opportunità di verifica sono gli strumenti giusti viene ancora da Trino: a metà maggio scorso si è infatti svolta la quarta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin, la società pubblica che gestisce lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, apre al pubblico le centrali nucleari in dismissione di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano (Caserta) e per la prima volta l’impianto Itrec di Rotondella (Matera). Si è registrato un interesse record per la manifestazione con oltre 5mila adesioni complessive, di cui 3.354 partecipanti attesi e 1.744 iscritti a una mailing list per essere informati sulle prossime iniziative analoghe. Nei tour di visita i tecnici Sogin hanno guidato i visitatori raccontando il lavoro che svolgono ogni giorno, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza, per terminare lo smantellamento degli impianti nucleari e gestire i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel deposito nazionale.

Per Enel Green Power il crowdfunding di Trino non è un’esperienza isolata: in collaborazione con la piattaforma Ener2Crowd, una startup italiana nata nel 2020, ha lanciato altre iniziative di ‘minibond sostenibili’ su altri impianti in via di realizzazione, tutti di importi relativamente bassi, sui 150mila euro. Già chiusi con Trino, i parchi solari di Casei Gerola in Piemonte, Augusta in Sicilia, Cancello ed Arnone (Caserta), Fondo Uccellino e Malvezzi (Ferrara), mentre sono ancora nella fase di prebooking quello di Lanuvio, vicino Roma e un parco eolico ad Acri (Cosenza).

D’altra parte la scommessa di Enel sul dialogo è stato in sostanza anche il leit motiv della campagna di brand andata recentemente in onda: uno spot da un minuto che ripercorre storia e capisaldi dell’avventura di Enel dagli anni Sessanta a oggi, raccontando attraverso le immagini prese dall’archivio storico Enel, e con la colonna sonora di ‘La storia siamo noi’ di Francesco De Gregori, l’elettrificazione del Paese prima e adesso i nuovi investimenti in corso, la transizione energetica e l’orgogliosa rivendicazione di essere “il primo operatore al mondo nelle rinnovabili”. Sguardo globale, con la rassegna dei 28 Paesi esteri in cui Enel è presente, ma rivendicazione della centralità dell’Italia nelle strategie per questa che è stata la prima campagna di comunicazione dell’era Cattaneo, che ha segnato anche una svolta nella macchina comunicativa: la campagna non è stata infatti affidata a una società esterna ma è stata tutta creata con le risorse interne al gruppo. Gruppo che intanto punta a incrementare ulteriormente lo sviluppo delle fonti rinnovabili, obiettivo su cui investirà a livello globale nei prossimi tre anni oltre 12 miliardi di euro. Un percorso che Enel sta accelerando in modo deciso: nel primo trimestre di quest’anno a livello globale la produzione di energia elettrica ‘emission free’ del gruppo ha raggiunto infatti il livello record dell’82%.