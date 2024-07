Nem acquisisce il controllo di Post Eventi

Alessandra Pizzi la fondatrice rimane come ad e promette: “Cresceremo con nuovi format “

Il Gruppo Nord Est Multimedia (Nem) ha concluso oggi l’acquisizione del 51% della società specializzata Post Eventi. Le manifestazioni più note sono i Festival Bergamo e Vicenza Città Impresa, Festival dei territori industriali, il Festival della Green Economy di Parma, il Galileo Festival dell’Innovazione di Padova e Trieste Next, il festival della ricerca scientifica.



Nem edita sei giornali in Friuli Venezia Giulia (il Messaggero Veneto e il Piccolo) e in Veneto (mattino di Padova, Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia, il Corriere delle Alpi), ponendosi come leader nel l’informazione del Nordest, e ha una sua attività di iniziative soprattutto sul fronte economico.

Alessandra Pizzi

L’accordo prevede che i due soci fondatori di Post Eventi, la Post Editori srl e Alessandra Pizzi, che in Post Eventi e’ anche amministratore delegato, rimangano pienamente operativi nella società per far crescere nuovi format oltre che a gestire una serie di importanti eventi del gruppo Nem. Pizzi mantiene il ruolo di ad facendo parte del Cda che sarà composto da tre nomi indicati da Nem e due indicati dai soci della Post Eventi.



Con questo accordo Post Eventi diventa uno dei primi operatori nazionali nell’ambito dei Festival, sviluppandosi ulteriormente sulla scena italiana, ma sopratutto nell’area di copertura dei quotidiani del gruppo Nem. In questo senso va anche il piano di acquisizioni di festival di forte successo e radicamento a Nordest.



Gruppo Nem com’ era nei programmi nel suo primo anno di attività ha impresso alla linea di business sugli eventi una forte enfasi, con decine di iniziative in tutte le province in cui esistono i quotidiani. Gli eventi di Nem, a iniziare per esempio dal nuovo festival Sport business forum che avverrà fra l’ 11 e il 16 settembre, mirano sempre al coinvolgimento delle maggiori organizzazioni di categoria e delle principali istituzioni. “Gli eventi sono una modalità di coltivare e animare la comunità di territorio, obiettivo da perseguire d’intesa con i maggiori attori delle singole aree” dice Giuseppe Cerbone, ad del gruppo Nem.”L’acquisizione della maggioranza di Post Eventi rientra nella nostra strategia di diversificazione, che intende fare leva sulla autorevolezza delle nostre pubblicazioni cartacee e digitali per coinvolgere nello sviluppo dei territori cittadini, istituzioni ed imprese del Triveneto, uno dei principali motori di sviluppo del nostro Paese”.

Alessandra Pizzi e’ convinta che ” le sinergie operative che potremo sviluppare con il gruppo Nem, avvalendoci della capillarità a livello locale dei loro media e dei network di riferimento, ci permetteranno di proseguire nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso negli ultimi anni anche sviluppando nuovi format”.