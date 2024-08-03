Sabato, domenica e lunedì. Musica, dalle montagne al mare

I Cccp – Fedeli alla linea in Sardegna, Leo Gassman a Trapani, e in Piemonte Nada. Concerti in tutta Italia. Ma anche libri, con Vergassola autore ligure. E a Milano si danza

(foto Guido Harari)

Fedeli alla linea

Sabato, ‘In Fedeltà la Linea c’è’. Nell’anfiteatro Ivan Graziani di Alghero prosegue il tour dei Cccp – Fedeli alla linea. Il concerto fa parte del festival Abbabula. Ed è uno dei tanti appuntamenti (dalla mostra ‘Felicitazioni! Cccp – Fedeli alla linea 1984-2024’ al concerto berlinese ‘Cccp in Dddr’, al nuovo album live ‘Altro Che Nuovo Nuovo) che continuano a costellare l’attività della band nata ormai una quarantina di anni fa.

Nada

Nada fra i Camosci

Sabato, al Lago dei Camosci, spazio culturale e naturale ai piedi della Sacra di San Michele, a Sant’Ambrogio di Torino, si conclude la seconda edizione di ‘Camosci Sound’. La manifestazione è dedicata alla canzone d’autore e alla musica sperimentale, e vede – fra i suoi partecipanti – anche Nada, che si esibirà e racconterà a Enrico Deregibus.

Leo Gassman

Il colore verde della musica

Domenica nella piazza Vittorio Emanuele di Trapani si svolge la terza edizione del ‘Green Valley Pop Fest’. Alla manifestazione, che promuove la cultura dell’ambiente attraverso il linguaggio della musica, prendono parte Leo Gassman, Alessandra Amoroso, Irama, Ernia e molti altri. Collaborano con il fesitval il Wwf, Marevivo e Fondazione Alberitalia.

Lodo Guenzi (foto Andrea Ciccalé)

Lodo a Saturnia

Si conclude domenica al Resort di Saturnia Natural Destination la settima edizione del ‘Saturnia Film Festival‘ diretto dal regista Alessandro Grande. In serata, parteciperà anche Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale e attore, che riceverà un premio per la sua carriera in continua ascesa nel mondo del cinema e che alla Mostra di Venezia si rivedrà nel nuovo film di Pupi Avati, ‘L’orto americano’.

La Liguria per i ‘foresti’

Domenica a Sanremo Dario Vergassola presenta il suo libro ‘Liguria, terra di mugugni e di bellezza’. Residente sull’altra riviera, il Levante di La Spezia, e assoluto conoscitore di tutta la regione, dal cibo alla natura agli abitanti, il comico e cantautore racconta anche ai foresti (leggasi: turisti) la sua Liguria, in un appuntamento che fa parte del ’25 note’, rassegna eventi che si tengono nella sede del Club Tenco.

Dio a Milano

Lunedì, al Castello Sforzesco di Milano, va in scena ‘Il nome di Dio’. Opera prima del pittore Paolo Maggis, diretto e coreografato da Ornella Sberna, lo spettacolo racconta in danza la storia dell’autore: l’amore, il rapporto con il divino, la nascita di un figlio, la morte di un amico, il rapporto con l’arte…