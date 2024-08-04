Class Editori firma cooperazione con il quotidiano cinese People’s Daily

E’ stato siglato il 2 agosto in occasione della visita della Presidente Giorgia Meloni a Pechino, un accordo di cooperazione editoriale di Class Editori con People’s Daily, il Quotidiano del Popolo, che pubblica anche il quotidiano economico-finanziario Global Times.

Il Protocollo di Intesa sulla reciproca cooperazione è stato firmato nel grattacielo dove lavorano 3 mila giornalisti, al centro di quella che è in pratica una ‘città dell’informazione’ nella capitale cinese. Alcuni mesi fa il direttore del più diffuso quotidiano al mondo aveva chiesto di visitare Class Editori proprio per preparare questa partnership. A firmare sono stati il Presidente della casa editrice cinese, Tuo Zhen, e il Ceo e fondatore di Class Editori, Paolo Panerai. Il contenuto della cooperazione riguarda tre punti: 1) Scambio di notizie; 2) Eventi; 3) Progetti speciali (digitale, settore pubblicitario, ecc.). Si tratta del terzo accordo del gruppo con le maggiori realtà editoriali cinesi. Il primo è stato quello con Xinhua News Agency, l’agenzia Nuova Cina, con la quale Class Editori pubblica una newsletter settimanale, organizza convegni e condivide take di agenzia dalle Borse cinesi. Il secondo accordo è con China Media Group che riunisce la televisione e la radio cinese, con il quale pubblica regolarmente la rubrica Cinitalia su MF e co-produce Cargo – Le nuove rotte dell’economia, programma televisivo di carattere economico attraverso Class Cnbc.

Da Class si sottolinea come il senso di questi accordi è fare in modo che gli italiani e i cinesi, specialmente nel campo economico, siano reciprocamente informati in modo da poter cogliere non solo le migliori opportunità di sviluppo reciproco, ma anche di conoscenza dei rispettivi cittadini. È lo stesso spirito che fin dalla sua nascita, ha spinto Class Editori a stringere accordi di collaborazione con i gruppi americani, a cominciare da Wall Street Journal, a Dow Jones e ora MT Newswires, fino alla joint venture di capitale in Class Cnbc con il più importante network mondiale televisivo di economia e finanza.

Del resto, la prima collaborazione di informazione sulla Cina, e per la Cina, data 1978 quando Paolo Panerai intervistò per la prima volta, da parte di un media italiano, il Vicepresidente e rifondatore della Cina, Deng Xiaoping. Dopo due anni, Panerai organizzò la grande intervista di Oriana Fallaci allo stesso Deng, durata due giorni e ripubblicata sul libro di Panerai Il Nuovo Milione, consegnato all’ex- primo ministro Li Keqiang durante la visita, nel 2014, del primo ministro Matteo Renzi, anno nel quale fu dato slancio al Business Forum ItaliaCina, fra le aziende dei due paesi, ora gestito per l’Italia da CDP, guidata da Dario Scannapieco e per la Cina da Bank of China.