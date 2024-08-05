Il centrodestra accelera su Cda e vertici RAI: si cerca intesa prima delle ferie

I tempi sono stretti, anzi strettissimi, visto che entro questa settimana Camera e Senato saranno impegnati a licenziare gli ultimi provvedimenti, in particolare una serie decreti in scadenza. L’intenzione del centrodestra, Fratelli d’Italia in testa, è provare a chiudere la partita sulla Rai, siglando un’intesa sui quattro membri del cda e i vertici di viale Mazzini prima della pausa estiva.

Sul tavolo della maggioranza e, quindi, del governo, secondo quanto riporta Adnkronos anche altri nodi da sciogliere: dalla trattativa con Ursula von der Leyen sul commissario europeo da inviare a Bruxelles al dossier delle prossime regionali d’autunno (ben tre elezioni e ognuna con le sue insidie: l’Umbria per scadenza naturale; l’Emilia-Romagna per voto anticipato; la Liguria per le dimissioni del governatore Toti) con l’ipotesi molto accreditata in questi giorni di un election day unico il 17-18 novembre.

I tempi stretti per l’intesa



Spetterà al premier Giorgia Meloni sbrogliare la matassa: da qui la necessità di incontrare gli alleati, Forza Italia e, soprattutto, Lega, per arrivare a un accordo politico che accontenti tutti, lasciando da parte divisioni e veti. Dopo la visita ufficiale in Cina e il blitz a Parigi per tifare gli azzurri in gara alle Olimpiadi il presidente del Consiglio tornerà operativa a palazzo Chigi oggi e c’è chi scommette che potrebbe già incontrare Antonio Tajani e Matteo Salvini per fare il punto della situazione. Allo stato, non c’è una data del vertice e, come sempre in questi casi, potrebbe essere convocato in qualsiasi momento utile. Secondo gli ultimi rumors, confermati da fonti parlamentari di centrodestra, i leader si dovrebbero vedere a margine del Consiglio dei ministri, in programma alle 11 del 7 agosto.

Il rebus Rai, dunque, non è semplice, e tentare di risolverlo stavolta sembra una vera e propria corsa contro il tempo. Vediamo come si dovrà procedere per arrivare a dama entro il weekend evitando un rinvio a settembre: serve una conferenza dei capigruppo per decidere quando convocare le Camere per eleggere i quattro consiglieri di nomina parlamentare, mentre il ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti dovrebbe portare nell’ultimo Cdm pre-vacanze, quello del 7 agosto appunto, le nomine di sua competenza.

Infine, ed ecco il ‘passaggio’ più complicato, occorre la ratifica in commissione Vigilanza del presidente Rai, dove è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi. Senza un accordo, potrebbe tutto essere rimandato a dopo Ferragosto. Altra opzione, non ben vista dalla maggioranza, è chiudere la partita in due tempi: votare subito le nomine per ricostituire il cda e successivamente, alla ripresa dei lavori parlamentari, eleggere in Vigilanza il presidente dell’azienda di viale Mazzini.