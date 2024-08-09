Classifica dei 100 siti di informazione online: calo generale, Citynews sempre primo, bene femminili e sportivi

Secondo l’analisi Comscore, Citynews è sempre primo player con 27,5 milioni di visitatori unici, boom di RAI News, tra le poche in crescita di audience (+14%) nel mese degli Europei di calcio.

Dopo le crescite di maggio, con l’inizio dell’estate si registrano variazioni e stagionalità nei comportamenti di navigazione degli Italiani online. In generale si registra un calo sulla componente desktop e mobile, mentre i canali social delle testate che hanno attivato la relativa misurazione mostrano una stabilità (con un dato medio di audience in calo solo dell’1%, a fronte di un calo delle audience web dell’8%).

Si notano evidenze relative a una diversificazione dei trend a seconda della tipologia di contenuti.

Il mondo News registra un calo di utenti (-2% a livello aggregato nel confronto con maggio) e di tempo speso (-7%), con Citynews sempre primo player grazie a quasi 27,5 milioni di visitatori unici e con l’eccezione di RAI News, una delle poche testate di news a registrare una crescita di audience (+14%) proprio nel mese degli Europei di calcio.

A tal proposito, i brand editoriali sportivi mantengono i livelli di audience, con performance più solide in ambito social. Sky Sport supera anche nel mese di giugno i 18 milioni di visitatori unici, 15 dei quali raggiunti grazie alla distribuzione social. Da segnalare in questo ambito le prestazioni di Goal.com e Calciomercato.com, che vedono crescere le proprie audience social rispettivamente del +24% e del +11%, in entrambi i casi trainato sia dal website sia (soprattutto) dalle pagine social.

Arriva l’estate, e si animano i canali social del mondo del lifestyle grazie a contenuti più leggeri dedicati in particolare a teen, e ai femminili. Per esempio, notevole è l’impatto del social su Webboh (+73% rispetto al dato di maggio), che porta l’audience complessiva a superare i 5 milioni (+52%), e su Cosmopolitan (+29%), nonostante il calo sui siti web di proprietà; su GQItalia (+112%) e su Marie Claire (+178%), testate che vedono più che raddoppiate le proprie audience social, a giugno pari rispettivamente a 4,7 e 2 milioni di visitatori mensili.

Conseguenza di tali performance è la crescita della reach incrementale media (ossia l’incremento di visitatori determinato dalla distribuzione dei contenuti sulle piattaforme social) per le testate che hanno attivato la misurazione, a giugno pari al 66%, che cresce di 6 punti percentuali rispetto a maggio, proseguendo il trend già osservato nei mesi. Inoltre per le medesime testate crescono nel mese i visitatori intercettati esclusivamente sui social, che oggi rappresentano in media il 40% dell’audience complessiva, anziché il +37% registrato a maggio.

NOTA METODOLOGICA:

Le misurazioni riguardano i principali siti editoriali italiani: giornali online, economici, sportivi, femminili, motori, tecnologie, ambiente, spettacolo, cibo, viaggi, education.

Di seguito specifichiamo le entità editoriali che raggruppano più domini. Se tali entità editoriali raggruppano domini appartenenti a più categorie sono state classificate come aggregati, mentre sono state classificate in base alla categoria di appartenenza qual ora i domini del raggruppamento afferiscano alla medesima categoria.

La selezione dei siti e delle entità editoriali è stata effettuata da Prima Comunicazione sulla base delle proprie scelte editoriali.

Le stime sono condizionate dalla taggatura delle property, che, a seconda della soluzione adottata, rende possibile la rilevazione del traffico In-app browsing e del traffico di contenuti distribuiti su piattaforme terze (Google Amp, Facebook Instant Articles). Pertanto, property con livelli di taggatura diversi misurano perimetri diversi. Nel ranking sono evidenziati con il simbolo (*) i siti e le entità editoriali che non hanno ancora implementato il tag.

Le cifre sono riferite all’audience complessiva (comprese le TAL o aggregazioni).

A partire da marzo 2024 l’audience complessiva include i visitatori raggiunti su Facebook, Instagram e X dalle pagine social delle testate ed entità editoriali che hanno attivato la misurazione della Social Incremental Reach per consentire la misurazione deduplicata del pubblico su desktop, mobile e social. Di seguito sono elencate le pagine social che contribuiscono al traffico social dei siti ed entità editoriali evidenziati con il simbolo (●).

RAGGRUPPAMENTI DI DOMINI:

– Automoto Network: Automoto.it, Moto.it, Mowmag.com, VetrinaMotori.it;

– Caffeina Media: Aforismi.it, Business.it, Caffeinamagazine.it, Ilparagone.it, Tvzap.it;

– Caltagirone Editore: CorriereAdriatico.it, IlGazzettino.it, IlMattino.it, IlMessaggero (IlMessaggero.it, Aranzulla.It, Centrometeoitaliano.It, Funweek.It, Lolnews.It, Evolvemag.it, Revenews.It), Leggo.it, QuotidianoDiPuglia.it, RomaGiornoENotte.it

– Citynews: Today.it e 58 testate online;

– Local Value: Atnews.it, Basilicata24.it, Bergamonews.it, Calabriainforma.it, Catanzaroinforma.it, Cesenanotizie.net, Ciaocomo.it, Cittadellaspezia.com, Cosenzainforma.it, Crotoneinforma.it, Cuneo24.it, Forlinotizie.net, Genova24.it, Ilcapoluogo.it, Ilcuoioindiretta.it, Ilfaroonline.it, Ilgiunco.net, Ivg.it, Lameziainforma.it, Levantenews.it, Linkoristano.it, Luccaindiretta.it, Piacenzasera.it, Positanonews.it, Primonumero.it, Quibrescia.it, Ravennanotizie.it, Reggiosera.it, Rimininotizie.net, Riviera24.it, Romadailynews.it, Romagnanotizie.net, Serchioindiretta.it, Sportasti.it, Sportlegnano.it, Voceapuana.com, Vocetigullio.com;

– Microsoft Start: MSN New Tab, MSN On Edge Start, MSN News, MSN Homepages, MSN Entertainment, MSN Lifestyle Network, MSN Sports, MSN Money, MSN Autos, MSN On MMX Start, Microsoft Start (Mobile App);

– MotorSport Network: Motor1.com, Motorsport.com, Omnimoto.it, Omnifurgone.it, Rideapart.com;

– Moving Up IT: Autodenuncia.com, Blastometro.com, Bufale.net, Buoncalcioatutti.it, Cefaluweb.com, Chiechiera.com, Commentidaincubo.it, Commentimemorabili.it, Commessoperplesso.it, Donnaclick.it, Energeticambiente.it, Exdaincubo.it, Fantaclub.it, Fantapazz.com, Funoanalisitecnica.com, Giallorossi.net, Interdipendenza.net, Ioeilmiovicino.com, Iotifointer.it, Lacooltura.com, Leichic.it, Luciaarena.com, Marcheingol.it, Menchic.it, Bsnews.it, Economysicilia.it, Exdaincubo.it, Fantapazz.com, Faqblog.it, Gazzettinonline.it, Himeralive.it, Ilpuntosociale.it, Immediato.net, Informazioneonline.it, Interdipendenza.net, Inquietonotizie.it, Inuovivespri.it, Iotifointer.it, Italiapage.it, Montecarlonews.it, Piunotizie.it, Restoalsud.it, Risoluto.it, Spazionotizia.it, 24Ovest.it, Approdocalabria.it, Bagherianews.com, Blogsicilia.it, Borderline24.com, Calabrianews24.com, Caltagironeoggi.it, Castelvetranoselinunte.it, Cataniaoggi.it, Chivassoggi.it, Cronacheancona.it, Cronachemaceratesi.it, Cronachenuoresi.it, Direttasicilia.it, Gardapost.it, Grandangoloagrigento.it, Grandangolocatania.it, Grugliasco24.it, Ilcrotonese.it, Ilfattonisseno.it, Ilmattinodisicilia.it, Imperianews.it, Ioeilmiovicino.com, Itacanotizie.it, Lagazzettadelmediocampidano.it, Lasicilia.it, Lavocedialba.it, Lavocediasti.it, Lavocedigenova.it, Livesicilia.it, Luganolife.it, Madonielive.com, Madoniepress.it, Meridionews.it, Messinaoggi.it, Mondopalermo.it, Monrealelive.it, Monrealepress.it, Nebrodinews.it, Newsbiella.it, Palermocity24.it, Piazzapinerolese.it, Primapaginacampobello.it, Primapaginacastelvetrano.it, Primapaginamarsala.it, Primapaginamazara.it, Primapaginapartanna.it, Primapaginasicilia.it, Primapaginatrapani.it, Qds.it, Quotidianodelsud.it, Ragusaoggi.it, Sanremonews.it, Savonanews.it, Taorminanews24.com, Targatocn.it, Telejato.it, Torinoggi.it, Trapanioggi.it, Varesenoi.it, Venaria24.it, Viverepesaro.it, Vrsicilia.it, Menchic.it, Movingup.it, Ondacinema.it, Ondarock.it, Passioneastronomia.it, Perizona.it, Playbasket.it, Rallytime.eu, Realolimpiamilano.com, Sardegnainblog.it, Sentireascoltare.com, Settecalcio.it, Settimanasport.com, Siciliafan.it, Sportando.Basketball, Spunteblu.it, Svsport.it, Temporeale.info, Todaysport.it, Tuttosulgossip.it, Viaggidaincubo.it;

– Mypersonaltrainer: My-PersonalTrainer.it e MyDieta, Valorinormali.com;

– Netaddiction: Bigodino.it, Cinematographe.it, Comestarbene.com, Dissapore.com, Drcommodore.it, Fidelityhouse.eu, Filmpost.it, Garage.pizza, Ilmiocaneleggenda.it, Ilmiogattoeleggenda.it, Leganerd.com, Mammastobene.com, Movieplayer.it, Multiplayer.it, R3m.it, Universoanimali.it, 365animali.com;

– News Mediaset Sites: ComingSoon.it, Meteo.it, SportMediaset.Mediaset.it, Tgcom24.Mediaset.it, Nonsprecare.it;

– Nostro Figlio Sites: NostroFiglio.it, Pianetamamma.it, Focusjunior.it;

– QuotidianoNazionale: Quotidiano.net, llGiorno.it, IlRestodelCarlino.it, LaNazione.it, llTelegrafodiLivorno.it, ProntoImprese.it, CavalloMagazine.it, Speedadv.it, PinkRoma.it, Pinkltalia.it, Gazzettadelsud.it, Gds.it, Motorionline.com, Agrigentoggi.it, Castedduonline.it, IlCrotonese.it, Immediato.net, Leccenews24.it, Quotidianopiemontese.it, Senzacolonnenews.it, Ubitennis.com, Zoom24.it, Hotcorn.com, Ubitennis.com, Hardware Upgrade Media Group (Appuntidigitali.It, Fotografidigitali.It, Hwmediagroup.It, Hwupgrade.It, Tvtech.It);

– Sky Sport Sites: Sky Sport, Fantacalcio.it, Fantagazzetta.it, Gianlucadimarzio.com, Superscudetto.it;

– Sky TG24 Sites: Sky TG24, Sky Entertainment, Sky.it Arte, Sky.it Hell’s Kitchen, Sky.it, Sky.it Masterchef, Sky.it XFactor;

– Smartworld.it Sites: AndroidWorld.it, loMobile.it, MobileWorld.it, PianetaTech.it, SmartWorld.it, VeryTech.it;

– The Wom: Cookaround.com, Hovogliadidolce.it, Oroscopo.it, Thewom.it

– The Core ADV: Adriatico24ore.it, Allaguida.it, Altranotizia.it, Amoreaquattrozampe.it, Arlrx.it, AsRomalive.it, Automotorinews.it, Biopianeta.it, Bloglive.it, Buleshouse.it, Buttalapasta.it, Calciomercato.it, Calciomercatonews.com, Calciomercatoweb.it, Calocionow.it, Calciopolis.it, Calciotoday.it, Cambiotaglio.it, Cassanoweb.it, Cellulari.it, Checucino.it, Chedonna.it, Chemusica.it, Chenews.it, Cityrumors.it, Cityzen.it, Ck12.it, Computer-idea.it, Computermagazine.it, Consumatore.com, Contocorrenteonline.it, Criptomercato.it, Crmag.it, Crypto.it, Crypto-currency.it, Cultravel.it, Curiosauro.it, Derapate.it, Designmag.it, Direttagoal.it, Direttanews.it, Ffwebmagazine.it, Ecodimilano.com, Formatonews.it, Free.it, Fuoristrada.it, Galleriaborghese.it, Grantennistoscana.it, Haircare.it, Ilgranata.it Ilovetrading.it, Ilveggente.it, Inews24.it, Inran.it, Instanews.it, Interlive.it, Juvedipendenza.net, Juvelive.it, Kronic.it, Lafuriaumana.it, Linkcoordinamentouniversitario.it, Lintellettualedissidente.it, Liquida.it, Machedavvero.it, Mammeincucina.it, Mammastyle.it, Medicionline.it, Meteoweek.com, Milanlive.it, Milanweb.it, arofuoristrada.it, Napolicalciolive.com, Newnotizie.it, Newsabruzzo.it, Newsandcoffee.it, Newsby.it, Nexmoto.it Notizie.com, Parolibero.it, Periodicoitaliano.it, Player.it, Political24.it, Pontilenews.it, Quattromania.it, Radio7.it, Ricettasprint.it, Ricette.eu, Roma-news.it, Serieanews.com, Seriebnews.com, Sologossip.com, Sologossip.it, Solonotizie24.it, Spaziomilan.it, Spazionapoli.it, Sportnews.eu, Spraynews.it, Stopandgoal.com, Sulmonaoggi.it, Tabuloid.it, Tatuaggio.it, Tatuaggistyle.it, Telereggiocalabria.it, Tennispress.it, Thewisemagazione.it, Topday.it Trading.it, Tshot.it, Turiweb.it, Tuttogratis.it, Tuttomotoriweb.com, Tuttomotoriweb.it, Ultimaparola.com, Ultimecalcionapoli.it, Universomamma.it, Velvetpets.it, Velvetstyle.it Vesuvius.it, Viagginews.com, Videogiochi.com, Wigglesport.it, Yeslife.it, Youmovies.it, Arabonormannaunesco.it, Bicizen.it, Codiciateco.it, Etruriaoggi.it, Sos-wp.it;

– Yahoo News Network: Yahoo News, Yahoo Entertainment, Yahoo Finance, Yahoo Homepages, Yahoo Lifestyle;

PAGINE SOCIAL AUTENTICATE:

Calciomercato.com: @calciomercato.com.official (FB+IG), @cmdotcom (X)

Cosmopolitan Italia: @CosmopolitanItalia (FB), @cosmopolitan_it (IG)

Elle Italia: @Elle.Italia (FB), @elle_italia (IG)

Esquire Italia: @esquireitalia (FB+IG)

Focus.it: @focus.it (FB), @FocusStoria (FB), @Focus_ITA (IG)

Giallozafferano.it: @BlogGiallozafferanoDolci (FB), @BlogGiallozafferano (FB), @BlogGiallozafferanoPrimi (FB), @BlogGiallozafferanoSecondiPiatti (FB), @GialloZafferanolive (FB), @giallozafferano (IG)

Goal.com: @Goal.italia (FB), @Goalitaly (IG), @Goalitalia (X)

Gqitalia.it: @gqitalia (FB + IG)

Harper’s Bazaar IT: @harpersbazaaritalia (FB), @bazaaritalia (IG)

Lacucinaitaliana.it: @LaCucinaItaliana (FB), @lacucinaitaliana(IG)

Marie Claire Italia: @MarieClaireItalia (FB), @MarieClaireMaisonItalia (FB), @marieclaireitalia (IG), @marieclairemaisonitalia (IG)

Mypersonaltrainer: @Myptrainer (FB), @myptrainer (IG)

Nostro Figlio Sites: @focusjuniorrivista (FB), @focusjunior (IG), @FocusPico (FB), @Nostrofiglio (FB), @nostrofiglioit (IG)

Sky Sport Sites: @SkySport (FB+IG+X), @SkySportMotoGP (FB+IG+X), @SkySportNBA (FB+IG+X), @SkySportF1 (FB+IG+X)

Sky TG24 Sites: @SkyTG24 (FB+IG+X)

Smartworld.it Sites: @Smartworld.it (FB), @smartworld.it (IG)

Sorrisi e Canzoni TV: @tvsorrisi (FB+IG)

The Wom: @Cookaround (FB), @cookaround (IG), @thewomtravel (FB+IG), @thewomculture (FB), @thewombeauty (IG)

Vanityfair.it: @vanityfairitalia (FB+IG)

Vogue.it: @VogueItalia (FB), @vogueitalia (IG)

Webboh.it: @webboh.it (IG)

Wired.it: @wireditalia (FB+IG)