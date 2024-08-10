Sabato, domenica e lunedì. Weekend di spettacoli, incontri, festival

Cochi si racconta al pubblico lombardo. Irène Jacob parla con gli spettatori del Locarno Film Festival. La musica classica fatta dai giovani del festival di Bolzano. E una danza tradizionale in Abruzzo con Orietta Berti.

Cochi (Aurelio Ponzoni)

Cochi secondo me

Sabato, per la rassegna ‘Zelbio Cult‘, che si svolge a Zelbio (Co) curata da Armando Besio, Aurelio Ponzoni incontra il pubblico e parla della ‘Versione di Cochi’. ‘Memorie di una vita fra

teatro, cabaret, cinema e televisione’ è il sottotitolo del libro che Cochi ha scritto assieme a Paolo Crespi, dove oltre alla sua carriera spettacolare lunga 60 anni ripercorre momenti importanti della vita personale, come la ricerca di ex nazisti fuggiti in Sud America.

Timidezza addio

Si conclude sabato, in trasferta svizzera a St. Moritz, la 25esima edizione della Milanesiana, dedicata quest’anno al tema della ‘timidezza’. La manifestazione ideata e diretta Elisabetta Sgarbi nel finale prevede un incontro con lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun e il live di Raphael Gualazzi ed Emma Morton. Intanto, già si preannuncia una ‘Milanesiana d’autunno’, a ottobre e dicembre.

Shah Rukh Khan

I Pardi sul lago

Primo weekend per il 77° Locarno Film Festival. Sabato, Irène Jacob – l’attrice della ‘Doppia vita di Veronica’ e di alcuni film che hanno fatto la storia del cinema negli anni ’90, che si rivedrà alla prossima Mostra di Venezia nel film di Amos Gitai ‘Why War’ – premiata dal festival con il Leopard Club Award incontrerà il pubblico. La sera invece a ricevere un Pardo alla carriera in Piazza Grande, arena all’aperto capace di ospitare 8mila spettatori, sarà Shah Rukh Khan, star di Bollywood che nel 2008 Newsweek ha definito una delle 50 persone più influenti nel mondo.

Bolzano giovane

Sabato sera, al Teatro Comunale di Bolzano, debutta la nuova edizione del Bolzano Festival Bozen. Iván Fischer dirigerà la European Union Youth Orchestra, in un concerto in memoria di Claudio Abbado con al pianoforte la giovane britannica Isata Kanneh-Mason, definita una dlele musiciste classiche più richieste oggi.

Finché il Saltarello va

Lunedì, appuntamento di un progetto volto a recuperare le forme di danze popolari del Centro Italia. Una di queste è il Saltarello, di origine abruzzese. Da qui l’idea del ‘Festival del Saltarello‘, diretto dal musicista Danilo Di Paolonicola. Sul palco di Castel Castagna (Te) si esibiranno Orietta Berti, Tiromancino e Petit. Ad accompagnarli, la musica dell’orchestra popolare e le danze, cui sarà chiamato a partecipare anche il pubblico.