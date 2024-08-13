Problemi su Fastweb: niente edicola per i giornali Caltagirone. Il gruppo tlc: servizi ripristinati

Un blackout iniziato ieri sera, con ripercussioni anche oggi, dietro l’assenza delle testate in edicola e la mancanza delle edizioni digitale. Altro che AI, scrive il Messaggero: “in Italia ancora si combatte con linee telefoniche e annessi sistemi inefficienti”.

Intanto il gruppo tlc si scusa: datacenter operativo e servizi ripristinati

I giornali del gruppo Caltagirone oggi non sono in edicola e non sono disponibili nemmeno le edizioni digitali. Il motivo? Un blackout sui sistemi Fastweb cominciato nella serata di ieri, 12 agosto, e in parte ancora corso.

“L’inaffidabilità di Fastweb ha costretto il Messaggero e altri tre giornali del gruppo Caltagirone (il Mattino, il Corriere Adriatico, Il Quotidiano di Puglia) a non uscire in edicola e in versione digitale nell’edizione odierna. Mentre Il Gazzettino è uscito in versione incompleta”, si legge sulla home page del quotidiano romano, che parla di “un grave danno per i nostri lettori, per l’azienda e per i giornalisti che, ogni giorno, garantiscono un’informazione capillare sui fatti italiani e del mondo”.

Un guasto di Fastweb

“Alla base di questo disservizio, indipendente dalla nostra volontà esattamente come successo 50 giorni fa, c’è un guasto al sistema che Fastweb non è riuscita a risolvere con prontezza”.

Il blackout, cominciato ieri alle 23, “non è stato ancora risolto”, e lascia intendere il giornale, avrà ulteriori ripercussioni. “Il malfunzionamento condiziona oggi anche il lavoro della redazione web, impossibilitata ad aggiornare i lettori in tempo reale a causa del totale crash del sistema agenzie”.

Non si risparmia poi un attacco diretto all’operatore tlc. “L’amministratore di Fastweb, Walter Renna, ricorda sempre che la sua azienda offre il collegamento più veloce che ci sia in Italia. Peccato che il suo gruppo non abbia neppure una rete adeguata di protezione e di backup, una negligenza che dimostra l’inaffidabilità del suo sistema”, continua la nota, citando anche diverse segnalazioni fatte dagli utenti.

“Si parla di intelligenza artificiale e di algoritmi ad alta velocità, ma in Italia ancora si combatte con linee telefoniche e annessi sistemi inefficienti”, la conclusione amara.

Le scuse di Fastweb

Fastweb si è successivamente scusata per lo stop. A causare la parziale interruzione di servizi per alcuni clienti Enterprise, ha spiegato l’operatore, attivatosi subito per il ripristino, “è stato un imprevedibile malfunzionamento del sistema di gestione dell’impianto di condizionamento di uno dei Datacenter di Milano”.

“Le cause del malfunzionamento sono state individuate e il sistema è stato messo in sicurezza per evitare il ripetersi di incidenti. Il nostro Datacenter è tornato a essere pienamente operativo nel corso della prima mattinata e tutti i servizi sono stati ripristinati”, ha spiegato Fastweb.



“Ci scusiamo profondamente per i disagi subiti” ha rimarcato l’azienda precisando “che il disservizio della scorsa notte ha impattato solo qualche decina di clienti enterprise e, riguardando il data center e non la connettività, non ha avuto alcuna conseguenza sui clienti residenziali. Ne’ risultano criticità alla rete in quartieri o aree specifiche”.