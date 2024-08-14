X, deputati laburisti inglesi verso l’addio per protesta contro Musk

Le affermazioni dell’imprenditore e il ruolo di X nella diffusione di fake news durante le forti proteste delle scorse settimane stanno allontanando la politica inglese dalla piattaforma

La politica inglese prende le distanze da X. Alcuni deputati del Labour britannico nei giorni scorsi hanno deciso di chiudere il loro profilo su X o di limitarne fortemente l’utilizzo.

Alla base della presa di posizione, una protesta contro Elon Musk, proprietario del social, che nei giorni dei violenti disordini dell’ultradestra nel Regno Unito aveva contribuito all’ondata di disinformazione online attaccando direttamente il premier Keir Starmer e diffondendo ‘fake news’.

Cosa ha fatto Musk durante i disordini

Nei giorni scorsi, infatti, l’imprenditore dopo aver parlato di “guerra civile inevitabile” nelle strade del Paese e alimentato l’infondata teoria dell’ultradestra su un doppio trattamento da parte della polizia, che avrebbe un approccio più soft con le proteste delle minoranze etniche rispetto a quelle degli estremisti xenofobi, era arrivato a ripubblicare sul suo profilo per poi cancellarlo un tweet completamente falso. Nel post, sotto forma di notizia ripresa da un sito d’informazione simile al Daily Telegraph, si parlava di un possibile progetto di Starmer per creare campi di detenzione nelle remote isole Falkland dove deportare i condannati per i disordini. Una pericolosa ‘bufala’ che prima di venir eliminata è stata vista da più di due milioni di utenti.

Chi ha lasciato

Parlamentari della maggioranza come Josh Simons, che sta cercando altre piattaforme dove pubblicare i propri commenti e contenuti, hanno usato parole durissime contro Musk. “Ha trasformato X in un megafono per avversari stranieri e gruppi marginali di estrema destra che cercano di corrompere la nostra sfera pubblica. Nessuno dovrebbe avere quel potere”.

Mentre, nelle file del governo, la sottosegretaria Jess Phillips, paladina dei diritti delle donne con più di 700.000 follower su X, ha dichiarato di voler ridurre l’uso della piattaforma poiché è diventata “dispotica” e un “luogo di squallore”.