Calcio, Casini: servono infrastrutture, risorse e cultura

Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della Serie A ha illustrato la sua ricetta per il pallone nel paese. Glissando in parte sullo scontro con la Figc, alla politica ha chiesto non sussidi, ma di trattare il campionato come un vero comparto industriale

Infrastrutture, risorse e cultura. Secondo Lorenzo Casini, presidente della Serie A, sono questi i tre elementi che servono al sistema calcio in Italia.

Intervistato dal Corriere della Sera, a cavallo tra la prima e la seconda giornata della nuova stagione calcistica, Casini ha spiegato il suo punto di vista.

“Serve una serie coordinata di azioni su tre ambiti: infrastrutture, con stadi, centri sportivi, impianti pubblici; risorse, riducendo i costi, anche per i procuratori, e aumentando gli introiti; cultura, su giovani e scuole, per recuperare un collegamento che sembra essersi spezzato”, ha detto, segnalando come tutte le proposte siano inserite nel documento di indirizzo presentato nel dicembre 2022 e aggiornato lo scorso febbraio.

I rapporti con la Figc

Quanto ai contrasti con la Federcalcio, “un grado di conflittualità nel mondo sportivo è inevitabile e appartiene alla sua dimensione ‘agonale'”, ha detto Casini.

“Vi sono sempre stati contrasti tra leghe e Figc, anche prima del mio arrivo, e non mi pare siano aumentati, anzi. L’importante è ragionare sempre per istituzioni e non per individualità e restare nell’alveo delle rispettive competenze. La Lega aspira solo a essere più forte e rappresentativa, anche per i benefici che garantisce a tutto il sistema”, ha aggiunto.

La politica riconosca la Serie A come comparto industriale

In merito ai rapporti con la politica, guardando all’emenadamento Mulè, Casini ha detto che la Serie A è grata al Parlamento e al governo, in particolare al ministro Abodi, “per aver saputo ascoltare alcune delle nostre istanze, come quella relativa alla necessità di dare maggior autonomia e di riequilibrare pesi e rappresentanze delle leghe professionistiche nel sistema federale”.

Sul tema delle richieste alle istituzioni il presidente del massimo campionato ha precisato che non si chiedono sussidi “ma un riconoscimento del proprio ruolo come comparto industriale che garantisce un indotto e un gettito fiscale rilevanti”.

Anche in questo caso, 3 gli elementi ai quali Casini guarda. Cominciando dagli stadi che “debbono essere dichiarati opere di interesse nazionale, con procedure iper-accelerate e senza nodi burocratici”. Poi i vivai e gli impianti sportivi che “vanno agevolati con appositi tax credit”. Infine gli introiti erariali da giochi e scommesse sul calcio che “deve tornare a chi li produce, quindi alla Serie A e ai club”.