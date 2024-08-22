Dal 28 agosto all’8 settembre a Parigi si svolgeranno le Paralimpiadi. Grazie a un accordo siglato da Comitato Paralimpico Internazionale con YouTube, le gare delle 22 discipline saranno trasmesse sulla piattaforma di videostreaming, garantendo un’accessibilità globale.

Oltre alle dirette, con quasi 1.400 ore di competizioni, saranno presenti molti contenuti esclusivi, tra cui riassunti, approfondimenti e storie degli atleti.

Grazie alla funzione Multiview sarà possibile seguire contemporaneamente fino a quattro gare diverse.



Il Comitato Paralimpico Internazionale produrrà quasi 400 shorts dedicati ai grandi momenti sportivi e fino a 40 video sugli atleti. Mentre sono già stati realizzati una serie di filmati per informare e coinvolgere il pubblico sugli sport paralimpici e sulle storie dei principali atleti. Come ‘Crafting Champions’, in cui 22 tra i migliori atleti paralimpici al mondo raccontano la preparazione verso Parigi 2024, e ‘Game Changers’, una serie di 22 cortometraggi con atleti paralimpici che hanno apportato una svolta radicale al loro sport.