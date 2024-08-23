Musk rivela i nomi degli investitori che lo hanno aiutato a comprare X

Su richiesta di un tribunale californiano sono stati divulgati i nomi degli azionisti del social. Tre gli italiani nella lista, dove figurano fondi, celebrità e imprenditori tech

A distanza di quasi due anni dalla chiusura dell’operazione sono stati resi i noti i nomi dei soci che hanno sostenuto l’operazione da 44 miliardi di dollari con cui Elon Musk, a ottobre 2022, ha acquisito il controllo di Twitter.

Volti noti dello show biz, fondi americani e internazionali, e personalità del mondo tech: sono circa un centinaio le voci che compongono la lista, pubblicata solo nei giorni scorsi per ordine di un tribunale della California, come parte di una causa – scrive Fortune – intentata alla piattaforma da alcuni ex dipendenti.

Chi ha sostenuto Musk

Tra loro, ad esempio, il fondo Sequoia, il miliardario Bill Ackman della Pershing Square Holdings, il fondatore di Oracle Larry Ellison, e ancora il rapper Sean Combs, noto anche come Puff Daddy. Poi il principe saudita Alwaleed bin Talal, con la sua Kingdom Holding.

Nonostante qualche scetticismo sulla gestione Musk, anche il xofondatore della piattaforma, Jack Dorsey, pare aver finanziato l’operazione tramite la Jack Dorsey Remainder LLC



Tra gli italiani, noto fin da subito era stata la partecipazione di Unipol. Accanto alla holding finanziaria, ha ricordato il Corriere della Sera c’è Andrea Stroppa, esperto informatico molto vicino a Musk, e un terzo di identità ignota, schermato dalla fiduciaria Luchi.

La ripartizione delle quote e l’andamento del social

Accanto a Musk, che possiede due terzi delle quote non si sa come sia suddiviso il capitale restante.

Dopo l’accordo, ricordiamo, l’andamento della piattaforma non è stato dei migliori. Le strategie seguite dall’imprenditore, soprattutto nella gestione e moderazione dei contenuti d’odio, hanno in parte avuto come risultato quello di perdere investitori. Tanto che, a ottobre 2023, secondo alcuni documenti, il social aveva più che dimezzato il suo valore, crollando a 19 miliardi di dollari.