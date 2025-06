Sabato, domenica e lunedì. Si canta, si ride e si piange

Cara in concerto, la tarantella in Calabria. Una rassegna con incontri e comici. E un documentario sugli orsi alle prese con l’uomo

Cara (foto Roberto Covi)

Cara Riccione

Sabato, sul palco del Riccione on Stage, rassegna musicle organizzata da Radio Deejay, arriva Cara. La cantautrice, all’anagrafe Anna Cacopardo da Crema, che si è fatta conoscere nel 2020 con ‘Le Feste di Pablo‘ e che ha più volte collaborato con Fedez, a Riccione canta fra gli altri i suoi ultimi brani ‘Verso casa’ e ‘Giulia’.

Corrado Nuzzo, Maria Di Biase

Parole, musica e live journalism

Si apre sabato la nuova edizione del ‘PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato’, rassegna di incontri, racconti e canzoni diretta da Enrico Deregibus che si snoda fra dieci comuni piemontesi. Fra i protagonisti, il duo comico Nuzzo Di Biase, oltre a Giulio Scarpati, Cochi Ponzoni, Bruno Gambarotta, Ernesto Ferrero. La manifestazione, che si presenta come una sorta di ‘live journalism’, si apre stasera a san Salvatore Monferrato con la cantautrice Simona Molinari.

Serena Brancale

Tarantelliamoci tutti

Dopo il concerto di venerdì di Serena Brancale, sabato si chiude la 26esima edizione del Kaulonia Tarantella Festival. Diretto da Mimmo Cavallaro, il festival di Caulonia (Rc) vuole valorizzare la musica popolare, con un’attenzione speciale quest’anno alla ‘Generation Tarantella’, che unisce in nome della tradizione appassionati di età diverse. Il finale di sabato è con la band Senduki e il gruppo All’usu anticu.

A scuola di classici

Domenica, nell’Arena Zenone di Marina di Ascea (Sa) si sconlude il 27° VeliaTeatro. La manifestazione è dedicata al pensiero e al teatro classico, e alle sue implicazioni in chiave contemporanea. Lo spettacolo di chiusura, tratto da Aristofane, è ‘Pluto o il dono della fine del mondo’ che, con la drammaturgia di Anton Giulio Calenda, porta in scena un apologo su povertà e ricchezza.

Gli orsi al cinema

A fine luglio, in seguito al decreto del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’orsa Kj1 è stata uccisa. Sulla presenza e la pericolosità degli orsi in Trentino, e più in generale sul rapporto fra l’uomo e la natura, si interroga ‘Pericolosamente vicini’. Il documentario, diretto da Andreas Pichler, è un film evento presentato da Wanted, che debutta in sala lunedì, e vi resterà tre giorni