Liste di proscizione sul web. Odg:  allarme per la libertà di espressione

Anche tanti giornalisti e personalità dei media nella lista stilata dal nuovo partito comunista italiano. Condanna politica bipartisan

Ha creato allarme un documento pubblicato sul sito del “nuovo partito comunista italiano” che denuncia l’infiltrazione dell’ “entità sionista” in Italia ai più alti livelli. Un lungo elenco diviso in sette punti, in cui figurano aziende israeliane impegnate in vari settori, nomi dalla politica e dall’imprenditoria e soprattutto nomi di giornalisti.

Condanna dalla Comunità ebraica

Immediate le reazioni. La comunità ebraica non ha nascosto la sua preoccupazione. “Mancava soltanto lo strumento della lista di proscrizione, e della gogna pubblica con nomi e cognomi, per completare il repertorio sconfortante di un antisemitismo risorto e che sempre più alza la voce e il livello delle sue minacce”, ha scritto la Coomunità ebraica di Roma, come riporta Ansa. “Additare gli obiettivi di un odio razzista, viscerale, mai sconfitto, è di per sé una forma di violenza e istigazione alla violenza, rispetto alla quale invitiamo il mondo politico e culturale a pronunciarsi in modo netto, chiaro e soprattutto corale, perché in gioco sono i valori stessi sui quali è fondata la nostra democrazia”.

Indignazione politica

Indignazione e commenti dalla politica. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha inviatato a non abbassare la guardia: “trovo molto grave che il nuovo Partito comunista abbia pubblicato sul suo sito, nomi e cognomi di politici, giornalisti e imprenditori, ‘colpevoli’ di aver sostenuto Israele. Si tratta di un grave e inaccettabile attacco alla libertà di pensiero e una preoccupante minaccia alla sicurezza delle persone coinvolte. Auspico ferma e unanime condanna”.

Un “lista di proscrizione” la definiscono subito da Fratelli d’Italia, chiedendo una condanna bipartisan del documento. La Lega ha espresso vicinanza alle persone coinvolte.

Condanna è arrivata dal Pd. “E’ l’ennesimo episodio di una lunga serie di atti antisemiti”, hanno spiegato i dem, annunciando un’interrogazione a Camera, Senato e al Parlamento europeo.

Secondo Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, “viene a galla un tremendo pregiudizio antisemita”. Ferma condanna anche dai 5 Stelle.

Odg: liste segnale di allarme per la libertà di espressione

In una nota ha espresso preoccupazione anche l’Ordine dei giornalisti. Il Comitato esecutivo nazionale dell’Ordine dei giornalisti, si legge in una nota, “respinge con sdegno qualunque lista di proscrizione, qualunque elenco di giornalisti ‘sgraditi’, a prescindere dalla provenienza e dal soggetto che le elabora”. “La lunga lista, redatta dal Nuovo-Partito Comunista, contiene nomi di giornalisti e di esponenti dell’economia, della cultura e della società civile classificati come ‘sionisti’ ed è del tutto inaccettabile; un segnale di allarme per la libertà di espressione”.

Infine, l’Odg “ribadisce l’importanza, per tutte le democrazie, della Libera informazione e del pluralismo delle idee, sempre all’insegna del rispetto e del confronto civile”.