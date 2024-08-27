Oltre 350 gli operatori media di web, stampa e fotografi accreditati per raccontare la gara in programma il primo settembre a Monza. Ultimati i lavori sul tracciato, serve cominciare quelli per tribune e Paddock, mentre il contratto con F1 si avvicina alla scadenza. Istituzioni al fianco di Aci per mantenere sul territorio un evento che porta un indotto da quasi 180 milioni di euro

Da qualche tempo il weekend non è sempre quello tradizionale della seconda domenica di settembre, ma l’attesa per l’arrivo della F1 a Monza non è certo cambiata.

Giunto alla 95esima edizione, la gara di domenica 1 settembre – per la quale molte tribune sono sold out e la vendita dei biglietti sembra aver già superato i target della vigilia – ha, per certi aspetti, il sapore della novità. E non solo perché al volante della Mercedes nelle prove libere di venerdì debutterà Kimi Antonelli, giovanissimo pilota italiano.

Ma soprattutto perché la pista si presenterà con un “vestito nuovo”, risultato dei lavori che dall’inizio del gennaio scorso hanno coinvolto il tracciato, riasfaltato, e le strutture esterne con la creazione dei sottopassaggi per rendere più sicuro il flusso pedonale.

Sticchi Damiani: creare le condizioni per il rinnovo con F1

“Sono soddisfatto di quanto fatto fin qui, ma è solo l’inizio della sfida”, ha esordito il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani alla conferenza stampa di presentazione.

Con lui Attilio Fontana, governatore della Lombardia, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, Geronimo La Russa, presidente di Automobile club Milano, Giuseppe Redaelli, presidente Sias, società che gestisce l’impianto, Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, e Stefano Domenicali, ceo della F1.



Messi a punto questi aspetti più tecnici, ora è tempo di fare un secondo passo e intervenire sulle strutture ricettive per migliorare l’offerta.

“Dobbiamo rendere l’autodromo più attrattivo, più ospitale e al passo coi tempi”, ha spiegato il presidente Aci, rilevando quanto tutto ciò sia fondamentale per arrivare al rinnovo con F1 e fare in modo che Monza resti nel calendario delle gare dopo il 2025, anno in cui scade l’accordo in essere.

“Serve creare le condizioni per il rinnovo: non c’è solo un tema economico, ma anche burocratico e amministrativo per l’avvio dei lavori seguendo le normative vigenti”.

“Manca un anno alla scadenza e dobbiamo correre”, ha chiosato.

Tribune e Paddock Club per i nuovi interventi

Per ora le parti non si sono ancora sedute al tavolo delle trattative e tanto in questo peserà la data del 9 settembre, quando ci sarà la conferenza dei servizi che esprimerà il proprio parere sui lavori che coinvolgeranno le tribune, ma non solo.

“Abbiamo tribune che sono per la maggior parte in tubolari innocenti. Dobbiamo sostituirle con strutture che siano sempre rimovibili, ma che possano avere all’interno delle hospitality per dare la possibilità di passare il tempo libero prima e dopo il Gp, con confort che oggi sono determinanti e indispensabili”, ha spiegato Sticchi Damiani, parlando con Prima Comunicazione.



Lo stesso riguarda il Paddock Club destinato a F1, oggi sotto un tendone che viene montato e smontato per la gara – con costi non indifferenti – usando un telaio che resta fisso. “E’ un volume in qualche modo vincolato ed esteticamente non bello. Poter coprire quell’o spazio’area in maniera più definitiva, offrendo a F1 uno spazio comunque rimovibile, ma esteticamente più accettabile, diventa fondamentale”.

“Come circuito permanente abbiamo dei vantaggi ma anche degli svantaggi come la necessità di far vivere una struttura tutto l’anno, ha rimarcato.

“F1 aspetta di avere certezze sulla possibilità di fare questi lavori e da lì si deve partire”, ha concluso.

Da sinistra: Giuseppe Redaelli, Gerolamo La Russa, Angelo Sticchi Damiani, Paolo Pilotto e Alessia Cappello

Domenicali: servono tempi certi

La necessità di rispettare tempistiche precise è proprio l’elemento su cui ha insistito il ceo di Formula One Group, Domenicali. “Siamo positivi per cercare di chiudere l’estensione il prima possibile. Dobbiamo ragionare in senso anticipato”.

“La volontà strategica di far restare la F1 a Monza c’è, ma questo non basta per avere un posto d’ufficio”, ha spigato, sicuramente soddisfatto per aver visto la prima parte di lavori ultimata come previsto.

“Ora serve mantenere l’abbrivio e completare quello che manca in tempi certi, questo è fondamentale”.

“Sfrutteremo questi giorni per mettere a punto un programma che deve continuare, per arrivare alla seconda fase e rendere le strutture giuste per chi fruisce di questo spettacolo tra tifosi partner sponsor piloti e squadre”, ha concluso.

Istituzioni compatte a sostegno di Monza

La volontà di far restare Monza protagonista nel circus motoristico sicuramente mettere d’accordo tutti tra le istituzioni.

“I lavori appena fatti dimostrano la volontà di continuare a essere protagonisti”, ha rimarcato il governatore Lombardo Fontana, ribadendo il sostegno della Regione per raggiungere l’obiettivo.

Della stessa idea il sindaco Pilotto che ha voluto dare una lettura più complessa al valore di un GP. “Rappresentiamo un pezzo del sistema Italia: un sistema complesso, che ha tante individualità, ma che se si mette insieme dimostra di saper fare, anche con un quid in più. Perché se c’è chi sa costruire circuiti nel deserto dal nulla solo per lo spettacolo, qui possiamo contare anche sul fascino attrattivo di cultura e di una storia millenaria”. “Ci aspettiamo tifosi da 60 paesi diversi: molti arriveranno solo per la gara, ma sono tanti quelli che coglieranno l’occasione anche per visitare la nostra Regione, partendo dai laghi fino a scendere a Milano”, ha aggiunto.



Sui benefici economici per l’arrivo della F1 si è soffermata l’assessora Cappello. “E’ uno degli eventi più grandi per la nostra area metropolitana”, ha ricordato, citando le previsioni di Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza che parlano di un indotto da 178,8 milioni, distribuito – oltre che su Monza – anche a Milano e le province circostanti. E non è un caso che i comuni toccati dal Parco che ospita il circuito – come Biassono e Vedano – abbiano organizzato per queste giornate una serie di eventi ‘Fuori Gp’.

Matteo Lunelli, presidente delle Cantine Ferrari, Nico Acampora con Stefano Domenicali, Geronimo La Russa e Angelo Sticchi Damiani

Spazi più sostenibili e inclusivi

Altro aspetto è l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, come ha ricordato il presidente Redaelli.

“Abbiamo apportato importanti novità per eliminare le barriere architettoniche e rendere l’esperienza degli appassionati con disabilità

ancora più inclusiva, dedicando loro l’area ex campeggio con tutti i servizi necessari”.

Come successo nel 2023, grazie alla partecipazione delle fondazioni San Gerardo e Maria Letizia Verga alcuni ragazzi avranno la possibilità di interagire con i piloti, mentre nel Paddock saranno presenti i ragazzi di PizzAut.

Grazie alla collaborazione con Lilt ci saranno dei dispenser di crema solare 50+ per sensibilizzare gli spettatori sulla prevenzione contro i tumori della pelle.

Infine, una bottiglia in edizione limitata dello spumante Ferrari Trento, con livrea tricolore e firmata dai primi tre classificati, verrà messa all’asta, con il ricavato destinato all’associazione Make a Wish.