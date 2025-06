La Ferrari di Charles Leclerc che vince il Gran Premio di Monza prosegue il favorevole trend estivo dello sport italiano, con riscontri importanti anche in tv. Juve-Roma, considerato il pubblico su Sky (preminente) e quello su Dazn, è la partita più vista delle prime tre giornate della serie A. In prima serata la soap turca di Canale5 batte la commedia di Rai1, mentre Iacona al rientro stacca Brindisi versione cronaca nera. Ma Juve-Roma fa su Sky 1,387 milioni e su Dazn 903mila e fa meglio di tutte le altre cose

La Ferrari numero 16 di Charles Leclerc ha vinto al pomeriggio e a Monza e in tutta Italia è stata festa. Alla sera, invece, Thiago Motta e Daniele De Rossi si sono bloccati a vicenda, ma la partita tra bianconeri e giallorossi ha fatto comunque un record provvisorio e vinto la serata.

La partenza di Monza

In archivio un agosto caldissimo e a bassa intensità di proposta televisiva generalista, domenica primo settembre è stata caratterizzata da una grande offerta di sport nell’arco di tutta la giornata. Con risultati di ascolto notevoli.

L’incidente di Pecco Bagnaia

La MotoGp da Aragon (alle 14.00, con la caduta di Pecco Bagnaia e la vittoria di Marc Marquez) ha passato Il testimone al Gp di Monza (live su Sky ma anche su Tv8 dalle 15.00). Poi c’è stata la Vuelta di Spagna e quindi, alla sera- tra scampoli vari di tennis dagli Us Open – c’è stata Juve-Roma su Sky e su Dazn, con un ‘combattuto’ zero a zero.

L’abbraccio tra Thiago Motta e Daniele De Rossi

Il prime time generalista, lato tv pubblica, ha offerto un film su Rai1 (‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’), le Paralimpiadi su Rai2, il ritorno di ‘Presa Diretta’ su Rai3 (Campi Flegrei e casa green, Germania e AFD tra i temi di Riccardo Iacona)). Mediaset ha proposto ‘La rosa della vendetta’ su Canale 5, ‘Tilt’ su Italia 1 e ‘Zona Bianca’ su Rete4 (ancora Giuseppe Brindisi alla conduzione, l’omicidio di Sharon Verzeni, per il quale è stato arrestato Moussa Sangare, l’inchiesta sul dottor Franco, l’ordine di smantellare il “campo delle rose” dove Gisella Cardia comunicava con la Madonna. Infine, tra le altre, Tv8 ha proposto la differita della MotoGp, La7 il cult ‘L’Uomo della pioggia’. Ma vediamo gli equilibri tra le proposte di prima serata in termini di numero di spettatori.

Juve-Roma (Sky batte Dazn) fa il record e ‘batte’ le generaliste. Presa Diretta lotta con Brindisi (focus sul caso Verzeni)

Su Sky Juventus-Roma ha avuto 1,387 milioni di total audience e l’8,5% di share. Lo stesso match su Danz ha conseguito 903mila spettatori, con un bilancio complessivo della partita che così è arrivato a quasi 2,3 milioni di spettatori.

Juventus-Roma zero a zero

Su Canale 5 ‘La Rosa della Vendetta’ ha conquistato 1.918.000 spettatori con uno share del 14,1%.

La Rosa della vendetta

Su Rai1 ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’ ha conseguito 1.292.000 spettatori con il 9,6% di share.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Su Rai2 le ‘Paralimpiadi 2024’ hanno raccolto 856.000 spettatori ed il 5,6%.

Riccardo Iacona e Tonia Mastrobuoni

Su Rai3 la nuova edizione di ‘Presadiretta’ ha avuto 838.000 spettatori ed il 5,8%. Su Rete4 ‘Zona Bianca’ con Giuseppe Brindisi alla conduzione ha totalizzato 721.000 spettatori ed il 6,3%.

Giuseppe Brindisi

Su Tv8 la differita della Motogp a 692.000 spettatori con il 4,6%. Su La7 L’uomo della pioggia a 509.000 spettatori e il 3,9%. Sul Nove Little Big Italy a 447.000 spettatori ed il 3,2%).

Ma torniamo allo sport, cominciando dal day time.

Charles Leclerc

Rosse battano papaya

Su Tv8 il GP Italia di Formula 1 di Monza ha totalizzato 2.347.000 spettatori ed il 20,6%. Su Sky la gara vinta dalla Ferrari di Leclerc ha prodotto1,419 milioni di total audience con l’11,2 di share, per complessivi 3,766 milioni di spettatori con il 31,7% di share.

la partenza della MotoGp

Alle 14.00 su Sky la MotoGp ha avuto 871mila spettatori ed il 6,5%, in differita dalle 21.30 la gara ha riscosso 684mila spettatori ed il 4,%