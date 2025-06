Aroundtheblue.org e Giovanni Soldini sulla rotta della sostenibilità a “Brand come autori”

Venerdì 6 settembre 2024, Giornate degli Autori – 81a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica

Venerdì 6 settembre, presso la Sala Laguna del Lido di Venezia, nell’ambito dell’81a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica e in occasione di “Branded Content – Brand come Autori”, lo spazio delle Giornate degli Autori dedicato ai branded content curato da QMI, sarà presentata aroundtheblue.org, la piattaforma editoriale multimediale realizzata da QMI e Groenlandia in occasione della produzione del docufilm sul viaggio intorno al mondo 2023-24 di Giovanni Soldini.

L’evento del 6 settembre prevede un incontro a più voci, “Sulla via del mare per il pianeta“, sul tema del mare e dell’emergenza climatica con la partecipazione di Giovanni Soldini ed esperti del settore, come i membri del comitato scientifico di aroundtheblue.org, Annalisa Bracco, CoDirettrice del Programma di Dottorato in Scienza e Ingegneria dell’Oceano a Georgia Tech, e Antonello Provenzale, Direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR. Con loro anche Giovanni Cova, Presidente di QMI, Leonardo Godano, Produttore Esecutivo di Groenlandia, Giorgio Gosetti, Direttore Giornate degli Autori, Andrea Morello, Presidente di Sea Shepherd Italy, una delle associazioni che hanno già sposato la causa di aroundtheblue.org, e Anna Vitiello, Direttore Scientifico di OBE – Osservatorio Brand Entertainment.

Giovanni Soldini

Punto di riferimento sui temi della sostenibilità ambientale, aroundtheblue.org ha ottenuto per la sua valenza l’egida del Decennio ONU delle Scienze del mare per lo sviluppo sostenibile 2021/2030,guidato dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (COI), e offre contenuti esclusivi, materiali video, ricerche, informazioni, incontri e testimonianze di esperti di tutto il mondo e persone comuni impegnate nella salvaguardia del Pianeta.

La piattaforma si presenta anche come un autorevole spazio per le aziende e i brand che, tramite la sezione “Sali a bordo”, vogliono sposarne la causa ambientale presentando i loro progetti di branded entertainment ideati e prodotti per veicolare il loro impegno in ambito di politiche eco-sostenibili. Un’opportunità per entrare fattivamente in una rete di collaborazioni virtuose tra brand diversi ma uniti da temi urgenti e universali come quelli della crisi climatica e dell’emergenza ambientale, garantendo inoltre ai progetti di BE un target d’ascolto attento e preparato, in un mercato in continua evoluzione e cambiamento, dove emergere e differenziarsi in modo autentico e innovativo rappresenta una sfida necessaria per attrarre l’attenzione e creare una relazione più profonda con le proprie audience.

aroundtheblue.org è un “diario di bordo online” dove condividere il giro del mondo lungo oltre 44.000 miglia nelle principali aree marine del Pianeta realizzato dal navigatore, tra i pochissimi esseri umani che in un contesto di grande accelerazione dei cambiamenti climatici in soli 16 mesi ha visitato tutti questi posti, con l’obiettivo di testimoniare in prima persona lo stato di salute del mare e per lanciare l’allarme sugli effetti della crisi ambientale. Una rotta scientifica e un’impresa ecologica prima che sportiva e nel corso della quale il navigatore ha raccolto tante testimonianze dei maggiori esperti, scienziati e attivisti impegnati quotidianamente in questa fondamentale sfida globale. Questi contributi sono stati ora montati in versione cinematografica e, prima di essere pubblicati su aroundtheblue.org, saranno presentati in esclusiva durante l’evento del 6 settembre a Venezia.

Giovanni Cova, Presidente di QMI

“aroundtheblue è un progetto pensato per essere un megafono dell’urgenza climatica che da anni stiamo affrontando” dichiara Giovanni Cova, Presidente di QMI. “Sulla barca di Giovanni Soldini vogliamo far salire metaforicamente tutte le persone, gli enti, le associazioni e i brand che vogliono dare il loro personale contributo nella lotta per la salvaguardia ambientale, dando visibilità ai loro progetti e alle loro iniziative, in una sorta di call to action virtuosa“.

“Branded Content – Brand come Autori” è la prima iniziativa all’interno di un Festival Cinematografico dedicata ai branded content, nata nel 2023 da un’idea di Giovanni Cova, Presidente di QMI, realtà unica nel panorama della comunicazione culturale per il suo DNA ibrido, casa di produzione cinematografica e agenzia di entertainment marketing, insieme a Giorgio Gosetti, direttore delle Giornate degli Autori.

Uno spazio in sintonia con lo spirito di sperimentazione delle Giornate degli Autori e a disposizione di tutti i brand capaci di essere veri e propri autori di contenuto e produttori di cultura e una vetrina prestigiosa per progetti audiovisivi e scripted che hanno il coraggio di sperimentare nella comunicazione, nella creatività e nello storytelling per trovare nuovi modi per riconnettersi alle persone e rivolgersi agli utenti finali come fruitori di cultura più che consumatori di beni.