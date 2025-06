Il Branded Entertainment è maturo e sfonda il muro dei 700 milioni

Il Summit di Obe 2024, a Milano, al Conservatorio Giuseppe Verdi, racconta di un settore – il branded entertainment – ancora in pieno fermento e con una nuova consapevolezza del proprio ruolo sul mercato. Gli investimenti di questo tipo sono cresciuti del 9% nel 2023 e sono destinati a progredire di un ulteriore 8% nel corso del 2024. Una scelta d’investimento sempre più basilare per le aziende, integrata pienamente nelle strategie complessive di marca…

Il branded entertainment è adulto. Cresce ‘responsabilmente’ e svolge un ruolo comunicativo sempre più centrale e non più ancillare. Lo dicono anche i numeri, il superamento oramai sostanzioso della soglia dei 700 milioni di investimenti. La pubblicità ‘branded’ non è più la ciliegina sulla torta di campagne che basano su altre formule più tradizionali i propri successi di business. Ma è diventata un aspetto sempre più strategico dello storytelling delle marche. Uno strumento che, oltre tutto, contribuisce in maniera sempre più elettiva a plasmare la cultura e l’identità del Paese.

Laura Corbetta

Il composito mondo del branded entertainment – riunito e amalgamato in OBE – è tornato a fare il punto sullo stato dell’arte per l’undicesima volta. Moderatrice dell’evento Tonia Cartolano di SkyTg24, l’appuntamento al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano si è aperto con l’intervento della presidente, Laura Corbetta. Poi sono arrivate le presenze più ‘tecniche’, inerenti la ricerca del Summit, di Anna Vitiello ed Erik Rollini, nonchè quelle dei tanti ospiti partecipanti al pomeriggio di analisi, nonchè dei manager premiati con gli OBE Honor Awards (Gianluca Di Tondo di Barilla, Cristiana Scelza di Prysmian, Antonio La Torre della FIDAL, Giampaolo Letta di Medusa Film, Danila De Stefano di Unobravo).

I numeri parlano chiaro

Il valore del branded entertaiment in Italia nel 2023 è cresciuto del 9%: dai 619 milioni del 2022 fino a 675 milioni. Questa formula di comunicazione non è marginale o eccentrica: il 47% delle aziende investe nel branded entertaiment più del 10%. Per il mercato del branded entertainment, le prospettive sono ottime anche per il 2024: si stima una crescita dell’8%, da 675 milioni a 729 milioni.

La ricerca sul mercato del branded entertainment 2023/2024 è stata condotta da OBE e BVA Doxa in partnership con RTI. Il Summit è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Milano e il sostegno come gold sponsor di Google, Mondadori Media, STS Communication, come bronze sponsor brandstories, Dentsu, Warner Bros. Discovery, OMG e i partner Yam112003, ADC Group, ExtraLab.

Il Titolo dell’11ª edizione – “Culture shapers: building the future together” – ha sottolineato come la comunicazione contribuisca a influenzare la società plasmando percezioni, valori e prospettive, ma soprattutto come la comunicazione di marca e, in particolare il branded entertainment, sia oggi essa stessa una forma di espressione culturale sempre più rilevante tanto quanto la musica, il cinema o l’arte.

Laura Corbetta, Presidente di OBE, in apertura d’incontro ha rimarcato: “Il branded entertainment ha un grande potere comunicativo e rappresenta un’opportunità unica per i brand di amplificare gli obiettivi di comunicazione. Da questo potere deriva anche un’importante responsabilità: quella di promuovere una rappresentazione diversificata e inclusiva delle identità culturali, di adottare un’etica responsabile nella narrazione e di coinvolgere attivamente le comunità di riferimento per la creazione di contenuti orientati a una visione più tollerante, aperta e consapevole del mondo”.

Una consapevolezza del ruolo degli attori variegati della industry del BE, che è ancora più stimolata da un contesto comunicativo in cui si è assestata la crescita dell’influencer marketing ed è sempre più velenoso per la società l’impatto delle fake news.

Anna Vitiello

La presentazione di Rollini, consigliere OBE e Managing Director EssenceMediacom, e Vitiello, Direttore Scientifico di OBE, ha quindi confermato che i social media si confermano padroni della scena (82%), seguiti dai canali proprietari del brand (50%), dal mezzo televisivo (49%), da YouTube (48%), dall’editoria online (40%) e dalle piattaforme audio/podcast (29%).

Si stabilizzano invece le aspettative sulla crescita degli investimenti nell’inflencer marketing: all’item “Credo che assorbiranno ancora più investimenti” il 41% degli intervistati ha dichiarato di essere abbastanza d’accordo (vs il 53% nel 2023); mentre il 45% ha detto di essere poco d’accordo (vs il 27% nel 2023). Negli ultimi 4 anni è aumentato dal 28% al 45% l’orientamento verso la brand integration all’interno di programmi preesistenti, mentre lo sviluppo di produzioni originali si attesta al 55%.

Erik Rollini

Tra i motivi per i quali le aziende decidono di investire nel BE, ci sono obiettivi tecnici ed emotivi: brand awareness (61%), brand image (53%), brand consideration (44%), brand familiarity (29%), brand trust (24%), brand advocacy (20%) e brand loyalty (12%).

Il branded entertainment si conferma, inoltre, una valida soluzione per emergere dall’affollamento pubblicitario, arginando la “paura moderna” di non essere notati (52%). Con riferimento al ruolo dell’intelligenza artificiale i brand ritengono che il suo utilizzo aumenti più la varietà dell’offerta – facilità di realizzazione dei progetti 72% e quantità dei progetti realizzati 64% – e non necessariamente la qualità e l’originalità (47%).

Misurare è essenziale. I tool ci sono

In tema di misurazione dei risultati delle operazioni e delle attività di BE, Rollini e Vitiello hanno ricordato gli strumenti su cui Obe ha investito per offrire al mercato prassi consolidate e Kpi condivisi (Obe Tv Tracking e Obe Co.Bra, mentre è in rampa di lancio Obe Cinema).

Simonetta Consiglio

Simonetta Consiglio, Direttrice Generale di OBE ha commentato: “La nostra ricerca ha l’obiettivo di fotografare il mercato del BE in Italia, delineando un settore dai contorni fluidi, tra pubblicità e intrattenimento, spesso difficile da perimetrare. I dati confermano investimenti in continua e sostenuta crescita e una consolidata fiducia da parte delle aziende. Per emergere in un contesto di contenuti molto affollato e in spazi diversi da quelli canonici pubblicitari, è però essenziale disporre di strumenti di analisi e misurazione specifici come quelli che OBE mette a disposizione dei suoi associati, con l’obiettivo di costruire contenuti o esperienze che siano sempre originali, rilevanti ed efficaci».

Il protagonismo dei brand

Nel corso nell’evento Fiorella Passoni, CEO Edelman Italia, e Marcus Brown, Founder & CEO The Great Pitch Company, hanno posto l’attenzione sul ruolo sempre più rilevante che i brand possono giocare come attori politici e sociali. Riccardo Fregoso, Chief Creative Officer Dentsu Creative Italy, è intervenuto con un approfondimento sul futuro della creatività e i fattori che possono influenzare il modo di comunicare dei brand, e Aurora Straton, Creative Lead Google, con un focus sul ruolo e l’impatto che l’intelligenza artificiale ha nel processo di ideazione creativa.

Sul tema dell’AI, per un approfondimento dedicato, è tornato Andrea Santagata, CEO area Digital e MarTech di Mondadori Media S.p.A. e Chief Innovation Officer Gruppo Mondadori, che ha raccontato come, un grande Gruppo come Mondadori, stia già lavorando attivamente per trasformare l’AI in una grande opportunità anche attraverso il progetto dedicato PLAI, l’acceleratore dedicato alle startup nel campo dell’Intelligenza Artificiale Generativa mentre, nel confronto con Matteo Flora, Docente di Corporate Reputation, Imprenditore e Divulgatore fondatore di The Fool, sono stati affrontati i temi di come la Gen AI può cambiare il mondo dell’editoria e quali approcci le aziende devono adottare per affrontare questa nuova rivoluzione. E ancora sulle sfide dei leader – la diversità e l’inclusione, il dialogo con le nuove generazioni e la costruzione di squadre vincenti – sono intervenuti Mirja Cartia d’Asero, CEO Il Sole 24 Ore, e Antonio La Torre, Direttore Tecnico FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera).

Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Italy & Iberia, si è invece soffermato sulla creazione di strategie industriali capaci di parlare ad audience diversificate e sull’importanza della cross-medialità nella costruzione di una narrazione che generi valore nel tempo.