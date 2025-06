Brambilla alla direzione del Secolo XIX. Ecco il suo pensiero sul giornalismo

L’intervista pubblicata sul numero 472 del giugno 2016 di Prima Comunicazione racconta bene qual è il pensiero giornalistico di Michele Brambilla, all’epoca direttore della ‘Gazzetta di Parma’, che dal 29 settembre firmerà il ‘Secolo XIX‘ edito dalla nuova società Blue Media, parte del Gruppo Msc.

Abbiamo deciso di ripubblicarla come documento che ha un valore di testimonianza con molti elementi di attualità.



Dopo la direzione a Parma, Brambilla il 16 marzo 2019 viene assunto alla Poligrafici editoriale, oggi Editoriale Nazionale controllata da Monrif S.p.A., come direttore di ‘QN Quotidiano Nazionale’, di ‘Quotidiano Net’ e di ‘Qs’. Il 1 agosto diventa direttore editoriale di tutte le testate del gruppo, l’11 novembre 2019 somma agli altri incarichi la direzione del ‘Resto del Carlino’ e di ‘ilrestodelcarlino.it’.

Nel luglio 2022 Brambilla decide di passare il testimone ad Agnese Pini, direttrice de ‘La Nazione’, rimanendo nel gruppo come editorialista.

Ora il ritorno alla direzione di un quotidiano, un compito complesso e sfidante perché deve fare i conti con un’editrice, Blue Media, che ha come proprietario Msc Mediterrannean Shipping Company della famiglia Aponte, il più importante gruppo internazionale di trasporti marittimi e terrestri, che impiega

complessivamente 180.000 persone, 760 navi su 300 rotte, serve 520 porti nel mondo, ha 675 uffici locali, e dall’ottobre 2023 e’ socio al 50% di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori, compagnia privata di treni ad alta velocità.

Brambilla deve anche fare i conti con la realtà della Liguria sotto sopra per gli scandali che hanno mandato in crisi la giunta di centro destra guidata da Giovanni Toti, portando a prossime elezioni, dove il gruppo Aponte ha grossi interessi con Genova porto di riferimento di Msc Crociere.



Ecco qui di seguito l’intervista di Ivan Berni a Michele Brambilla intitolata ‘Piccolo miracolo

a Parma’



“L’arrivo di una firma di lungo corso e ricca esperienza come Michele Brambilla – per 18 anni al Corriere della Sera, poi direttore della Provincia di Como, vice direttore a Libero e al Giornale e infine inviato e vice direttore alla Stampa – al timone della vecchia Gazzetta di Parma.

Brambilla ha rinvigorito il ruolo del giornale come voce e coscienza critica della città. In particolare nel rapporto con l’amministrazione ‘eretica’ a cinquestelle guidata dal sindaco Federico Pizzarotti, nelle ultime settimane al centro di un durissimo braccio di ferro con Beppe Grillo e il direttorio del movimento pentastellato per via dell’avviso di garanzia ricevuto sulle nomine al Teatro Regio.

Con il sindaco eretico Brambilla ha ingaggiato un dialogo ruvido, ma leale, in cui alle bacchettate si alternano attestati di stima. E, per il momento, inviti a non lasciare la poltrona, interpretando un ‘sentiment’ molto convidiso a Parma.



“Il quotidiano locale è molto più indispensabile alla comunità di quanto non lo sia un quotidiano nazionale”, sostiene il direttore Brambilla. “E si vede bene qui a Parma, dove la Gazzetta ha il 79% del venduto. Le copie calano per tutti, ma i quotidiani locali hanno una curva diversa, se fanno fino in fondo il loro mestiere. È dura da dire, ma quello che succede nel mondo e in Italia non è più coperto dai grandi quotidiani generalisti”.



Prima – E quindi se ne dovrebbe dedurre che i quotidiani locali dovrebbero, forse, occuparsi di più dei fatti nazionali e internazionali.

Michele Brambilla – No, non credo proprio. È che fra Rete, televisioni, radio e via dicendo la gente si informa in tempo reale e non ha certo bisogno che sia il quotidiano a farlo. Nazionale o locale che sia. Nei giorni normali noi usciamo con due pagine di interni ed esteri. Contando anche l’economia arriviamo a tre pagine. Da quando sono qua, in prima pagina di ‘non locale’ ho messo solo gli attentati di Bruxelles.



Prima – E allora cosa vuol dire far fino in fondo il proprio mestiere in un giornale locale come la Gazzetta di Parma?

M. Brambilla – Posso dire quello che ho fatto fin qui. Ad esempio ho aumentato il numero degli editoriali sulla città e lanciato la rubrica ‘In corsivo’, una specie di ‘Buongiorno’ alla Gramellini che viene scritta a rotazione da diversi redattori. Serve a fare in modo che il giornale dia anche opinioni, si schieri, crei dibattito. Ho anche aumentato gli spazi a disposizione degli interventi esterni dentro la foliazione del giornale. La linea è che la Gazzetta non appoggia nessuno schieramento; sui vari temi prende posizione in modo trasparente, ma ospita anche il parere di chi la pensa diversamente.



Prima – Come vanno i vostri rapporti con il sindaco di Parma Pizzarotti, il grande eretico del Movimento 5 Stelle?

M. Brambilla – Io e lui abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Fra l’altro lo conoscevo dal 2012, quando ero alla Stampa. L’ho criticato in due occasioni: la prima quando ha firmato la proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis nella sala di rappresentanza del Municipio. Un errore grave, perché si trattava di un’iniziativa personale che non doveva mettere in gioco l’istituzione. Anche se l’avevo lodato per aver spostato il tema dell’allarme droga dalla presenza degli spacciatori a quella dei consumatori. Pizzarotti, comunque, ha potuto dire la sua in un’intervista. Poi c’è stato il caso delle multe che un assessore e un consigliere comunale dei cinquestelle si sono fatti togliere dal capo dei vigili. Secondo i due le multe erano sbagliate, ma secondo noi avrebbero dovuto fare ricorso al prefetto come ciascun normale cittadino, mentre qui è successo che il capo dei vigili le ha tolte d’autorità dicendo che chi aveva parcheggiato l’auto era ‘in buona fede’.

Ne è venuta fuori una polemica accesissima fra noi e il sindaco, con relativa coda avvelenata sui social network. Noi però abbiamo fatto parlare tutti, compreso il capogruppo dei cinquestelle che ho ospitato in un dibattito a Tv Parma, nonostante avesse scritto su di me cose pesantissime su Facebook.



Prima – Be’, ha omesso di ricordare che la Gazzetta di Parma è stato il giornale che ha fatto lo scoop sull’avviso di garanzia recapitato a Pizzarotti per le nomine al Regio. Non l’avrà presa benissimo, immagino.

M. Brambilla – Nel mezzo della polemica sulle multe la nostra bravissima cronista giudiziaria Georgia Azzali ci porta la notizia in esclusiva dell’avviso di garanzia. A quel punto io incontro il sindaco e lo informo: guarda che abbiamo questa notizia. Domani la diamo: vuoi replicare?



Prima – Ma così ha rischiato di bruciare lo scoop!

M. Brambilla – Lo so bene. Ci ho ragionato molto e anche alcuni colleghi erano dell’idea che si dovesse uscire senza informare Pizzarotti. Però ho pensato che valesse la pena di correre il rischio di perdere lo scoop piuttosto che dare l’idea di una macchinazione. Per fortuna il sindaco ha commentato con un comunicato ufficiale che ha consegnato soltanto a noi. E abbiamo salvato l’esclusiva.



Prima – Come ha reagito Pizzarotti alla notizia?

M. Brambilla – Diciamo che ha avuto un attimo di sconcerto, poi ha confermato. E comunque, proprio perché non si tratta di macchinazione o di chissà quale avversione verso di lui, ho scritto chiaramente in un editoriale che alle prossime elezioni non faremo scelte di parte. Non appoggeremo o contrasteremo nessuno per pregiudizio.



Prima – Ma i parmigiani rivoterebbero Pizzarotti sindaco?

M. Brambilla – Dipende dai rivali. E poi la domanda vera è: con chi si ricandiderebbe Pizzarotti? Se facesse la pace con Grillo avrebbe buone possibilità di essere rieletto. In città non è debole, un seguito ce l’ha. È onesto e intelligente e ha ereditato una situazione difficile. Non si potevano chiedere miracoli. Purtroppo fra le sue virtù non c’è l’accettazione di critiche e suggerimenti. Ha fatto quel che ha potuto, riducendo il debito enorme che si era trovato a gestire. Però c’è chi gli contesta di aver fatto solo questo e di non aver impostato nulla per il futuro. Devo dire che fra le voci critiche c’è anche chi rimpiange la vecchia politica, dimenticandosi gli enormi danni fatti alla città. Anche su questa vicenda del Regio: qualcosa Pizzarotti ha fatto per tirarlo fuori dai guai.



Prima – Ma intanto nei guai c’è finito lui per il modo in cui ha fatto le nomine.

M. Brambilla – Questo ha a che fare con l’ossessione dei cinquestelle di dimostrarsi diversi. Pizzarotti, come sindaco, è presidente del Regio, e quindi quelle nomine aveva pieno diritto a farle direttamente. Invece ha fatto questa cosa delle ‘manifestazioni di interesse’.

Si sono fatti avanti altri candidati ma lui, alla fine, ha nominato una persona che non aveva neppure risposto a questa specie di bando. Quindi la vicenda ha anche questo lato, se si vuole, surreale. Per questo, quando il sindaco ha ricevuto l’avviso di garanzia, ho titolato ‘Non si deve dimettere’, anche se ha sbagliato a non avvisare la città.



Prima – Lei non è di Parma. Che idea si è fatto del ‘sentimento’ di questa città un po’ bastonata, e forse tradita, da politici, imprenditori e faccendieri negli ultimi vent’anni?

M. Brambilla – Sono stupito d’aver trovato una città dominata dal lamento per un declino inarrestabile e dal rimpianto per un tempo andato che non torna più. Questa è una citt molto bella, con eccellenze mondiali: il cibo, il Teatro Regio, la musica, Verdi e Toscanini, la cultura e, se permette, l’industria. Che qui vuol dire Barilla, Chiesi Farmaceutici, Impresa Pizzarotti, Dallara. Se hai questi patrimoni e queste forze come fai a dire “siamo rovinati”?



Prima – Be’, qualche sciagura qui c’è stata. Non si può negare. Dal crack Parmalat con relativo baratro della famiglia Tanzi, al buco miliardario, agli arresti e alle dimissioni forzate della giunta Vignali fino all’incredibile fallimento del Parma Calcio.

M. Brambilla – Per stare all’oggi, la retrocessione e il fallimento del Parma Calcio sono stati, in effetti, uno shock tremendo. Però la città sta ripartendo proprio da lì, mettendo insieme le forze migliori. La società è stata rilevata da una cordata di imprenditori e professionisti di primissimo piano, da Guido Barilla a Gian Paolo Dallara, a Paolo Pizzarotti. La presidenza è stata affidata a un uomo simbolo come Nevio Scala (l’allenatore che portò il Parma in Europa negli anni Novanta) affiancato da ex giocatori come Lorenzo Minotti e Luigi Apolloni. In più è anche partito l’esperimento dell’azionariato popolare. Quest’anno il

nuovo Parma ha vinto il campionato di serie D, conquistando la Lega Pro. Lo stadio era sempre pieno e c’è stato il record di 10.900 abbonati. È un segnale molto importante di reazione. E se si vuole di coesione della comunità parmense. In questa storia non poteva mancare la Gazzetta. Con il nuovo Parma Calcio abbiamo una partnership strategica. Il logo della società è stato scelto con un sondaggio online che abbiamo lanciato noi.



Prima – Com’è guidare un giornale che, da sempre, occupa una piazza in regime di monopolio?

M. Brambilla – Un momento, se si parla di carta è vero. Ma sul digitale la concorrenza c’è e anche agguerrita: la pagina locale di Repubblica.it, Parma Today, Parma Daily… però è vero che ancora oggi il centro del dibattito cittadino è qua, sulle pagine del quotidiano, tutti vogliono pubblicare sulla Gazzetta. L’altra faccia della medaglia è che quando si vogliono lamentare, cioè molto spesso, se la pigliano anche con noi. Ma penso sia naturale per una testata di lunghissima vita e tradizione, non se ne può fare a meno evidentemente. D’altronde è questo legame fortissimo che fa della Gazzetta il brand locale per eccellenza. Del resto sono i numeri a dimostrare quanto conta questo giornale: 31mila copie su una popolazione totale, fra città e provincia, di 420mila abitanti. Abbiamo una readership media di 180mila lettori al giorno: tenendo conto che ci sono 50mila residenti stranieri, vuol dire che ci legge un parmigiano su due.



Prima – Invidiabile rendita di posizione.

M. Brambilla – Che bisogna meritare e confermare giorno per giorno. Magari anche dicendo cose a prima vista sgradevoli, quando occorre.