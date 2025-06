Classifica giornalisti social. On top Di Marzio, Biasin e Tosa, fenomeno Mandarò

Agosto non è stato tempo di vacanze per i protagonisti della classifica di Sensemakers, con interazioni in crescita, solo in parte legate alle Olimpiadi. Il podio resta invariato, con Gialuca Di Marzio in testa, seguito da Fabrizio Biasin e Lorenzo Losa. Mentana sale in quarta posizione triplicando le sue attività e raccogliendo un certo successo soprattutto su Instagram.

Durante il mese di agosto, i protagonisti della classifica Top giornalisti sui social, elaborata da Sensemakers per Primaonline, non sembrano essersi concessi alcuna vacanza dai social.

Le interazioni raccolte nel mese sono aumentate rispetto a giugno. Per le penne sportive che popolano il ranking, l’aumento dell’attività e delle performance è solo in parte legato ai Giochi Olimpici.

Il terzetto di apertura rimane invariato ma presenta volumi in decisa crescita.

Di Marzio incrementa la pubblicazione (+18%) dedicandosi quasi unicamente agli aggiornamenti sul calcio mercato che sembra aver ottenuto l’attenzione degli appassionati durante le giornate estive di stop dal campionato. Calano però le sue prestazioni in termini di video views: solo 800mila e raccolte prevalentemente sulla piattaforma X.

Biasin difende la seconda posizione anche con un leggero incremento (+24%) in termini di interazioni. L’attività si caratterizza per una pubblicazione piuttosto intensa e finalizzata al commento puntuale di notizie prevalentemente calcistiche ma non solo, tanto che il suo post più performante riguarda le due medaglie italiane vinte in Judo e Kayak.

Anche Tosa, cavalcando l’onda delle Olimpiadi, presenta un miglioramento delle performance social: l’engagement aumenta dell’86% con una media di 15.000 interazioni per contenuto pubblicato.

L’attività di Mentana più che triplica e così anche le interazioni, che portano il direttore dalla nona alla quarta posizione, dimostrandosi un giornalista a tutto tondo, capace di commentare e ricondividere attraverso i suoi profili social sia notizie di cronaca sia, come in questo mese, le avventure degli atleti azzurri. La pubblicazione si dimostra equamente distribuita tra Facebook e Instagram ma il 75% delle interazioni sono raccolte sulla più giovane piattaforma.

Nuovo ingresso nel ranking per Samuele Mandarò, giornalista e content creator che si occupa prevalentemente di calcio e fantacalcio. La carta vincente di Mandarò è la sua capacità di “generare” contenuti da zero. Per questo motivo, le piattaforme da lui preferite sono Instagram e TikTok ma è su quest’ultima che Mandarò raccoglie il 90% delle interazioni totali ottenute nel mese.

Ad agosto, periodo di formazione delle squadre del fantacalcio in vista dell’inizio del campionato, la sua attività si intensifica e incontra la necessità degli appassionati di raccogliere consigli sui giocatori più promettenti da acquistare.

Top 10 Best Performing Post

Lo sport monopolizza anche il ranking della Top 10 Best Performing Post, fatta eccezione solamente per i contenuti condivisi da Saviano e Lucarelli.

Aumenta la presenza di contenuti fotografici e in Facebook, accompagnati soprattutto dalla firma di Tosa.