La pausa estiva e le vacanze hanno fatto registrare numeri in contrazione. Mentre si avvicendando Salvini e Meloni in vetta, con il leader leghista che riconquista la prima piazza, gli altri protagonisti riescono a difendere le loro posizioni. Dopo lo scoppio della bufera giudiziaria che lo ha travolto, torna a condividere sui social l’ex governatore ligure Toti, raccogliendo una media maggiore di interazioni

La classifica Top15 politici sui social del mese di agosto, elaborata per Primaonline da Sensemakers, registra volumi in deciso calo.

Giorgia Meloni si è presa uno stop parziale dai social, passando da oltre 200 contenuti a poco più di 90 post. Questo calo di pubblicazione ha sicuramente influito nella contrazione d’engagement (-73%), che l’ha portata a perdere la prima posizione in classifica. Ciò nonostante, appare con 6 contenuti su 10 nella classifica dei best performing post in cui esprime gratitudine per aver potuto trascorrere un periodo di riposo, ricaricare le energie e passare del tempo con la figlia Ginevra.

Salvini torna in vetta

Matteo Salvini, al contrario, mantiene una maggiore continuità, riuscendo a riconquistare la vetta del ranking. Nonostante una riduzione del -42% nei contenuti pubblicati, la frenata delle interazioni è più contenuta e si ferma attorno al -30%.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Ritorna Toti

La classifica del mese vede il ritorno di Giovanni Toti, dopo lo stop dai social, e non solo, indotto dalla bufera giudiziale da cui è stato travolto. L’ex Presidente della Regione Liguria riprende a pubblicare proprio il primo giorno di agosto, dopo due mesi di completa assenza.

Il suo rientro è stato accompagnato da un post in cui esprime gratitudine per il sostegno ricevuto durante il suo allontanamento, annunciando anche la sua intenzione di difendersi dalle accuse.

Il clamore mediatico sembra aver paradossalmente aumentato la popolarità social di Toti. Se ad aprile (prima dello scandalo) i suoi post raccoglievano una media di 267 interazioni, oggi il numero sale a circa 3.500.



Nel complesso, gli altri protagonisti riescono a difendere le loro posizioni, sebbene con performance in flessione. Questo rallentamento generale non comporta variazioni significative, lasciando la classifica pressoché invariata.

Best performing post

Il ranking della Top 10 Best Performing Post è dominato da due soli nomi: Meloni e Ballarini Entrambi, sebbene per motivi distinti, si dimostrano i politici che riescono a suscitare il maggiore interesse ed engagement da parte dell’audience social.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Ballarini figura esclusivamente con contenuti video, tutti pubblicati su TikTok, mentre la Premier si distingue per un approccio più vario e diversificato.