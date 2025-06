L’estate e il back to school di Webboh tra eventi live e partnership

Tempo di bilanci. Si chiude la stagione estiva di Webboh, il brand Mondadori che si rivolge alla generazione Z in Italia.

Durante i mesi estivi, sono stati 8 gli appuntamenti live con la partecipazione di più di 20 mila ragazzi, totalizzando oltre 100 milioni di reach sui social e 1,5 milioni di interazioni.

Il Webboh Fest, il festival musicale che si è tenuto in tre tappe tutte sold out, a Giulianova, Rimini e Mirandola tra luglio e settembre, ha portato sul palco artisti come Rosa Chemical, Aka 7even, Emma Muscat, la vincitrice di Amici 2024 Sarah Toscano e i tiktoker più amati come Valerio Mazzei, Lisa Lucchetta, Alberto Tozzi, Alice e Giorgia Mordenti e Kingash.

Parallelamente si è tenuto il Webboh Camp, organizzato in collaborazione con Experience Summer Camp che ha offerto ai ragazzi tra i 6 e i 22 anni una settimana nella Maremma toscana, all’insegna del divertimento e della formazione con un focus sulla digital education di cui si è occupato Alessio Carciofi, esperto di benessere digitale in Europa.

Anche il Webboh Fun all’Aquafan di Riccione ha segnato un grande successo nelle quattro date di luglio e agosto, un evento che ha incluso meet & greet con i creator Lisa Lucchetta, Matteo Robert, Pucho, Luk3, Ascanio e molti altri.

Come spiega una nota del brand, il 27 settembre andrà in onda sul canale DeAkids uno speciale in cui Lisa Lucchetta e Alberto Tozzi racconteranno il dietro le quinte dei momenti più belli del Webboh Backstage Secrets Summer Tour.

Gli eventi hanno incluso collaborazioni con brand come La Casa de Las Carcasas, Astra Make-Up, Essence, oltre alla terza edizione del diario BeYou Webboh affiancato da una linea di prodotti scolastici.

Con il rientro a scuola, Webboh continuerà a coinvolgere la sua community con iniziative, prima tra tutte la collaborazione che partirà il 18 settembre con Inter- Studioviaggi per promuovere esperienze di studio all’estero, ospiti speciali le TikToker Anaïs Mariani e Arianna Madonna che condivideranno la loro esperienza personale.