Temptation straccia i Florio. Bianchina senza Boccia salvata da Corona e Nonna Silvi

Su Canale 5 ‘Temptation Island’ – con Titti sulla graticola – rientra battendo nettamente ‘I leoni di Sicilia’ al battesimo su Rai1. Sul podio, con Maria Rosaria Boccia che alla fine rinuncia al passaggio su Rete4, sale comunque ‘E’ Sempre Cartabianca’. In access ‘Otto e Mezzo’ stronca ‘4 di sera’

Filippo Bisciglia riparte con ‘Temptation Island’ e batte la saga familiare di Rai1. Martedì 10 settembre televisivamente pirotecnico quello che è appena passato sotto la lente di Auditel. E non solo perché c’era la presenza annunciata (e poi mancata) di Maria Rosaria Boccia da Bianca Berlinguer su Rete4. Al calor bianco è stata la sfida tra le ammiraglie. Su Rai1 ha esordito la fiction ‘I Leoni di Sicilia’ (non sempre facile decodificare il dialetto calabro-siculo dei protagonisti della storia). Su Canale 5 la risposta è stata niente meno che il ritorno di ‘Temptation Island’ (con il napoletano che sembra divenuto la seconda lingua ufficiale del programma) con Titti che – via Filippo Bisciglia – ha già richiesto un falò di confronto ad Antonio.

In questo contesto così concorrenziale complicato, Rai2 ha battezzato la seconda stagione del game show ‘The Floor’, mentre sulla terza rete è andato in onda il film ‘Maledetta Primavera’ (subito dopo, il nuovo talk ‘A casa di Maria Latella’). Gli altri film? Su Italia l’action ‘I Mercenari 2’ e su La7 ‘World Trade Center’, in avvio di una serata che preludeva alla nottata di maratona mentaniana con il dibattito Harris-Trump alle tre di notte.

Non bastasse, in access è tornata Lilli Gruber con ‘Otto e mezzo’ su La7 (Marco Travaglio e Pierluigi Bersani), dopo che la sera prima più o meno nella stessa fascia avevano esordito Marco Damilano su Rai3 (‘Il cavallo e la torre’) e Manuela Moreno su Rai2 con ‘Tg2 Post’. Ma vediamo come si sono dislocate le scelte del pubblico in prima serata.

I leoni di Sicilia

Su Canale5 la nuova edizione di ‘Temptation Island’ ha conquistato 3.362.000 spettatori con uno share del 23.9%. Il 25 luglio l’ultima puntata della precedente edizione aveva avuto 3,7 milioni ed il 31,8%, avendo esordito il 27 di giugno a 3,248 milioni e 24,9%. Su Rai1 la prima puntata de ‘I Leoni di Sicilia’ ha raccolto 2.548.000 spettatori pari al 15.2% di share.

Su Rete4 ‘E’ Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 1.058.000 spettatori ed il 7,6%. Nel menù della prima puntata di ‘E’ Sempre Cartabianca’ il clou, dopo lo spazio iniziale di Mauro Corona, doveva essere l’intervista a Maria Rosaria Boccia, che invece alla fine ha rinunciato al confronto. Bianchina l’ha rimpiazzata dando grande spazio alla blogger Nonna Silvi, mentre poi si è discusso del caso ‘attualità e di altro ancora con Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini, Annalisa Chirico, Francesco Borgonovo, Valentina Petrini Claudio Borghi, Elisabetta Piccolotti, Leopoldo Mastelloni, Mario Giuliacci.

Le altre proposte? Su Italia1 ‘I mercenari 2’ a 1.058.000 spettatori e 5,8%. Su Rai2 il ritorno di ‘The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno’ a 881.000 spettatori e 5,4%. Su Rai3 ‘Maledetta primavera’ a 649.000 spettatori e il 3,5%. Su Tv8 ‘Bohemian Rhapsody’ a 593.000 spettatori con il 3,7%. Sul Nove ‘11 Settembre: Io C’Ero’ a 547.000 spettatori e 3%). Su La7 ‘World Trade Center’ a 486.000 spettatori e il 2.9%.

Gruber marca il territorio

In access Lilli Gruber rientrante ha travolto Paolo Del Debbio. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.880.000 spettatori e 9,6%.

Su Rete4 ‘4 di Sera’ ha raggiunto 940.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 1.006.000 spettatori e il 5,1% nella seconda parte.